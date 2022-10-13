МО заявило о возвращении 20 российских военных с подконтрольной Киеву территории

В результате переговоров 13 октября с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что всем освобожденным военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

«В кратчайшие сроки освобожденные военные будут доставлены в медицинские учреждения минобороны для прохождения лечения и реабилитации», — подчеркнули в военном ведомстве.

22 сентября официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что в результате сложного переговорного процесса по обмену с украинской территории были возвращены 55 военных РФ и Донбасса.

В тот же день освобожденный из плена российский солдат Виктор Белов рассказал о пытках ВСУ.

Жестокое обращение подтвердил и один из освобожденных из плена бойцов ДНР Сергей Толстой. По словам военнослужащего, его вместе с другими сослуживцами держали с завязанными глазами и руками сначала в каком-то гараже, а потом отвезли в Киев. Там сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали его четыре часа электричеством.

1 июля омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что практически 98% освобожденных из украинского плена рассказали о пытках.

Ранее, 29 июня, стало известно, что между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. На следующий день эту информацию подтвердило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что операция была проведена по прямому указанию президента России Владимира Путина.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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