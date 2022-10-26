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Вернувшийся из плена боец ДНР рассказал о наказаниях со стороны ВСУ

Боец ДНР Егильницкий: ВСУ наказывали пленных за жалобы Красному Кресту
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Вернувшийся из украинского плена военнослужащий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Владислав Егильницкий рассказал 26 октября, что руководство украинской колонии для военнопленных «Запад-1» издевалось над пленными, если те пытались жаловаться на условия содержания инспекциям из ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК).

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«Как-то раз один наш парень в личном общении пожаловался Красному Кресту, а они [украинские силовики] потом узнали, что кто-то пожаловался на то, что мы перерабатываем, и нас заставили 500 раз приседать. Они делали так, что мы сами принимаем решение заниматься работой оплачиваемой, но они строго запрещали говорить о том, что мы перерабатываем», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Солдат уточнил, что пленных военных заставляли работать в промзоне, собирать ящики для яблок, сбивать поддоны, колоть щепку, а также собирать подарочные пакеты. Всё это — в рамках восьмичасового рабочего дня.

Между тем администрация колонии принуждала перерабатывать. Пленные в том числе рвали траву руками под дождем. Если они изъявляли нежелание этим заниматься, то на смену находилась сразу же другая работа.

Ранее, 25 октября, сообщалось, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил обмен директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на пленных украинских боевиков. Киев сделает всё, чтобы вернуть украинцев на родину. В список лиц, подлежащих обмену, могут попасть и «эти субъекты», подчеркнул он.

Между тем 21 октября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин встретил вернувшихся из плена бойцов из Донбасса и назвал их героями. Пушилин отметил, что перед властями стоит задача — вытащить каждого бойца из украинского плена.

17 октября в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110», украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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