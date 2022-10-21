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Пушилин назвал героями вернувшихся из украинского плена бойцов из Донбасса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин встретил вернувшихся из плена бойцов из Донбасса и назвал их героями.

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«Наконец вы дома, и вернулись вы уже в Россию. На самом деле [это] не просто — вытаскивать [пленных бойцов] из лап этих негодяев. <...> Вам спасибо, вы герои, потому что выстояли и выжили. Я знаю, в каких условиях [вы] содержались, противник ни перед чем не останавливается — где может навредить, где может сделать больно. Очень рад, что вы уже теперь дома», — сказал Пушилин, обращаясь к вернувшимся из украинского плена бойцам за столом во время чаепития.

Пушилин отметил, что перед властями стоит задача — вытащить каждого бойца из украинского плена. Он указал, что работа на этом направлении будет продолжена.

18 октября вернувшиеся с Украины военнопленные россияне рассказали об отношении к ним в плену. Они сообщили о физических и моральных истязаниях, в том числе о том, что их несколько раз водили на расстрел, оказывая таким образом давление.

Их освободили 17 октября в рамках обмена пленными с Украиной, который проходил в формате «110 на 110». Украинская сторона получила 108 женщин-военнослужащих, еще двое отказались возвращаться и остались в России.

Известно, что в Россию вернулись 38 военных и 72 моряка с гражданских судов, находящихся в украинском плену с февраля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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