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В Киеве допустили обмен директора «Мотор Сич» на боевиков ВСУ

Офис Зеленского не исключил обмен директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на украинских боевиков
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Фото: ТАСС/Ведомости
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Директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев может быть обменян на пленных украинских боевиков. Об этом 25 октября заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщила «Страна.ua».

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Он напомнил об обмене пленными с Россией, в составе которых Москве с Украины был передан оппозиционер Виктор Медведчук, а на Украину вернулись сотни украинцев.

«Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Киев сделает всё, чтобы вернуть украинцев на родину. В список лиц, подлежащих обмену, могут попасть и «эти субъекты», подчеркнул он.

Как напоминает «Газета.Ru», Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет Богуслаева в сговоре с Россией и госизмене. 24 октября Шевченковский районный суд в Киеве арестовал президента АО «Мотор Сич».

83-летнему директору «Мотор Сич» грозит пожизненное заключение.

23 октября украинские силовики задержали Богуслаева и главу департамента предприятия.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. В 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию предприятие потеряло крупнейший рынок сбыта и оказалось в кризисе.

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