В Киеве допустили обмен директора «Мотор Сич» на боевиков ВСУ

Директор завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев может быть обменян на пленных украинских боевиков. Об этом 25 октября заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщила «Страна.ua».

Он напомнил об обмене пленными с Россией, в составе которых Москве с Украины был передан оппозиционер Виктор Медведчук, а на Украину вернулись сотни украинцев.

«Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов», — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что Киев сделает всё, чтобы вернуть украинцев на родину. В список лиц, подлежащих обмену, могут попасть и «эти субъекты», подчеркнул он.

Как напоминает «Газета.Ru», Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет Богуслаева в сговоре с Россией и госизмене. 24 октября Шевченковский районный суд в Киеве арестовал президента АО «Мотор Сич».

83-летнему директору «Мотор Сич» грозит пожизненное заключение.

23 октября украинские силовики задержали Богуслаева и главу департамента предприятия.

«Мотор Сич» — один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов и вертолетов. В 2014 году после введенного Киевом одностороннего эмбарго на поставки оборонной продукции в Россию предприятие потеряло крупнейший рынок сбыта и оказалось в кризисе.