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«Обменялись с Киевом списками без вести пропавших людей»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — о взаимодействии с украинским омбудсменом и возвращении на Родину 110 россиян
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Омбудсмены России и Украины обменялись списками без вести пропавших и людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Об этом в интервью «Известиям» заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова по итогам возвращения на Родину 110 россиян. По ее словам, новые обмены уже готовятся — работа не прекращается ни на минуту.

«Вернувшиеся на Родину граждане выглядят хорошо»

— Министерство обороны 17 октября рассказало об обмене пленными с Украиной, в результате которого на Родину вернулись 110 граждан России. В ведомстве отметили и ваше личное участие. Расскажите, как проходил обмен.

— Обмен состоялся. Вернувшиеся на Родину граждане выглядят хорошо. Они счастливы, что возвращаются домой. Но, конечно, уставшие, потому что дорога была немалая. И сам обмен, и сверка документов заняли время. Люди высказывали слова благодарности России, Министерству обороны РФ и мне тоже. Я встречала их на шоссе, на мосту, когда шел процесс обмена, поэтому у меня была возможность наблюдать их самочувствие. Я видела, что они в здравии и в хорошем психологическом состоянии. И это, конечно, придает нам сил, чтобы работать дальше.

Татьяна Москалькова
военные
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Как прошедший обмен можно воспринимать сегодня на фоне международной повестки?

— С точки зрения международной повестки, если, конечно, ее можно назвать международной, это очень важно. Я бы назвала ее просто — гуманитарной повесткой. В условиях, когда между государствами отсутствуют дипломатические отношения, очень важна гуманитарная миссия, очень важно выстраивать гуманитарный мост, коридор между уполномоченными и между компетентными органами, в данном случае ФСБ. Я хочу сказать им отдельное спасибо. Я знаю, что они проводили огромную работу по переговорам и формированию списков. Конечно, хочется надеяться, что обмены будут продолжаться и люди будут возвращаться домой.

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«Мы впервые встретились с уполномоченным по правам человека Верховной рады»

Известно ли о других готовящихся обменах?

То, что они готовятся, я знаю. Такая работа не прекращалась ни на минуту. Штаб Министерства обороны работает очень активно, и сотрудник нашего аппарата входит в состав этого штаба. Поэтому очень важно, что нам доверяют, что мы включены в этот процесс. Важным событием стало и то, что мы впервые встретились с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом. Обсудили дальнейшее взаимодействие по нескольким направлениям.

Во-первых, по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Очень важно, чтобы до каждого доходила информация, чтобы мы могли ей обменяться и включиться в процесс поиска тех, кто пропал без вести. Может случиться ситуация, что человек числится как без вести пропавший, но общими усилиями удается установить, что он находится в плену, и включиться в гуманитарную миссию по наблюдению за соблюдением условий содержания, отвечающих международным нормам и стандартам. Важно не допустить насилия, унижения человеческого достоинства. При этом необходимо оказание медицинской помощи на соответствующем уровне. Мы обменялись с Киевом списками и без вести пропавших людей, и тех людей, которые нуждаются в медицинской помощи.

Татьяна Москалькова1
военный госпиталь
Фото: РИА Новости

Вторым направлением стало оказание помощи гражданским лицам, которые хотят покинуть небезопасную зону и выехать в ту страну, в которую они считают нужным. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы создать все возможности для людей, которые хотят выехать в Россию.

И третье направление — это воссоединение с семьями, когда детей нужно воссоединить с родителями или опекунами. В этом направлении будем работать.

— Сколько людей числилось в переданных списках?

— В списке на обмен, который состоялся: 110 человек вернулись на Родину, из них 72 моряка. По общему количеству — эти цифры никогда, нигде не оглашаются и публичности не придаются. Такое общее правило в условиях вооруженных действий.

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«Люди удерживались и подвергались огромным психологическим испытаниям»

— Много ли женщин находится в плену?

— Это тоже цифры, которые я назвать не могу. Не потому, что я скрываю, а потому, что эти цифры концентрируются в Министерстве обороны. Они обладают всеми статистическими данными.

— Жаловались ли вам вернувшиеся на Родину россияне на пытки? Есть ли такая проблема?

72 моряка — гражданские лица, они не находились в учреждениях пенитенциарной системы Украины. Поэтому я могу сказать, что к ним не применялось физическое насилие. Но восемь месяцев люди удерживались и подвергались огромным психологическим испытаниям. Можно сказать, психологическим истязаниям. Могу это сказать совершенно точно, потому что почти каждый день я и сотрудники моего аппарата связывались с капитанами этих торговых кораблей, с их родственниками и знаем, сколько они пережили тревог, отчаяния и тяжелых психологических испытаний.

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