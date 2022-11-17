Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Глава МИД Греции не вышел из самолета по прибытии в Триполи и улетел
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков

0
Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 ноября, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о публичных переговорах с Россией, отметил, что публичных переговоров не бывает. По его мнению, это означает, что Киев не хочет никаких переговоров.

«У украинских визави, скажем так, у них семь пятниц на неделе — то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени», — сказал Песков журналистам.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что любые переговоры имеют цели. При этом цели Москвы хорошо известны.

«И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны. И украинцы хорошо их знают», — отметил Песков.

Он напомнил, что в марте нынешнего года российская и украинская переговорные делегации согласовали документ.

«Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом, отвечая на вопрос о том, кто теперь должен стать инициатором переговоров, Песков сказал, что Москва исходит из факта кодификации невозможности продолжения Киевом переговоров с российской стороной.

Днем ранее Зеленский заявил, что якобы получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».

Ранее, 15 ноября, Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022