Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 17 ноября, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о публичных переговорах с Россией, отметил, что публичных переговоров не бывает. По его мнению, это означает, что Киев не хочет никаких переговоров.

«У украинских визави, скажем так, у них семь пятниц на неделе — то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные. При этом трудно себе представить вообще публичные переговоры, публичных переговоров не бывает, а тем более публичные переговоры в такой степени», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что любые переговоры имеют цели. При этом цели Москвы хорошо известны.

«И эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Наши цели хорошо известны. Они еще в период мартовских переговоров были детально доведены до сведения украинской стороны. И украинцы хорошо их знают», — отметил Песков.

Он напомнил, что в марте нынешнего года российская и украинская переговорные делегации согласовали документ.

«Поэтому наша позиция и позиция нашего президента здесь исчерпывающе понятна и известна», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом, отвечая на вопрос о том, кто теперь должен стать инициатором переговоров, Песков сказал, что Москва исходит из факта кодификации невозможности продолжения Киевом переговоров с российской стороной.

Днем ранее Зеленский заявил, что якобы получал «сигналы» от лидеров зарубежных стран о готовности России к ведению мирных переговоров. Он добавил, что хочет, чтобы переговоры проходили в публичной форме, а не «за кулисами».

Ранее, 15 ноября, Зеленский назвал 10 пунктов для урегулирования конфликта вокруг Украины. В них входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые Минские соглашения невозможны.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

2 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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