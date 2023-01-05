Патриарх Кирилл призвал к рождественскому перемирию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и в Донбассе. Его заявление было опубликовано 5 января на сайте Русской православной церкви.

Патриарх обратился ко всем сторонам конфликта и призвал их «прекратить огонь и установить рождественское перемирие» с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений от украинской стороны по поводу объявления рождественского или новогоднего перемирия не поступало, поэтому в Кремле не рассматривают такую возможность.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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