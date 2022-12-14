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Песков ответил на вопрос о возможности новогоднего перемирия с Украиной

Песков заявил, что на повестке дня в РФ тема новогоднего перемирия на Украине не стоит
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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В Кремле не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия не Украине. Об этом заявил 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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«Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня», — ответил Песков.

9 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что позиция РФ по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Президент пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий.

17 ноября замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 украинский лидер Владимир Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

В тот же день Песков указал, что у украинской стороны семь пятниц на неделе. Он напомнил, что решения Киева о переговорах постоянно меняются как от полной готовности, так и до официальных законов о запрете каких-либо переговоров.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом. При этом еще в начале октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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