Германия приняла к сведению прекращение огня на Украине на Рождество

Представитель кабмина ФРГ 5 января сообщил, что Германии принимает к сведению поручение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня на Рождество. Однако продолжает настаивать на том, чтобы Россия вывела войска с Украины.

«Мы приняли к сведению это объявление. Любое прекращение боевых действий способствует сохранению человеческих жизней. Как и прежде, Россия должна полностью вывести войска с Украины и таким образом эта война может быть закончена в любой момент. К этому мы и призываем Россию», — приводит слова представителя кабмина ТАСС.

Ранее в этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения спецоперации.

Также Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

При этом врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил, что российская сторона во время перемирия будет отвечать на возможные провокации со стороны украинских боевиков. Он подчеркнул, что со своей стороны вооруженные силы России прекратят инициативный огонь.

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение Москвы о временном прекращении огня и подчеркнул, что Киев согласится на любые перемирия только после полного вывода войск РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Подоляка подчеркнул, что российской стороне сложно судить о том, выражает ли тот официальное мнение президента страны.

Помимо этого, инициативу отвергли и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. По его словам, данное предложение является «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта.

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс также заявил, что у Соединенных Штатов Америки нет доверия к рождественскому перемирию, объявленному Москвой в зоне проведения спецоперации. По его словам, Россия может использовать «любую паузу» для того, чтобы перегруппировать войска или чтобы дать им отдохнуть.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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