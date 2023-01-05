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В СНБО Украины отказались вести с РФ диалог о прекращении огня на Рождество

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Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
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Украина не будет вести никаких переговоров с Россией о рождественском прекращении огня. Об этом в четверг, 5 января, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы не намерены садиться за стол переговоров с Кремлем и обсуждать тему временного перемирия на Рождество», — заявил он в эфире «24 канала».

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В этот же день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк резко раскритиковал решение России объявить режим прекращения огня в зоне спецоперации на Рождество. По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода войск РФ.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января. Россия также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

До этого, также в четверг, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

При этом еще в середине декабря замначальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов заявлял, что временное прекращение огня на новогодние праздники украинской стороной не планируется.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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