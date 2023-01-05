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Советник главы офиса президента Украины отверг призыв России установить перемирие

Советник офиса президента Украины Подоляк резко отреагировал на решение РФ о прекращении огня на Рождество
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение России объявить режим прекращения огня в зоне спецоперации, чтобы дать людям спокойно провести Рождество.

По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода войск РФ. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в четверг, 5 января.

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Ранее в этот же день президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января по 24:00 7 января. Россия также призвала украинскую сторону объявить о прекращении огня и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

До этого, также в четверг, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

При этом 15 декабря замначальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов заявлял, что временное прекращение огня на Новый год украинской стороной не планируется.

До этого, в середине ноября, замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отмечал, что киевские власти настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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