Госдеп выразил недоверие к рождественскому перемирию на Украине

У США нет доверия к рождественскому перемирию, объявленному Москвой в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом 5 января заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«С нашей точки зрения есть одно слово, которое лучшим образом описывает это, ― цинизм», ― подчеркнул Прайс.

По словам Прайса, Россия может использовать «любую паузу» для того, чтобы перегруппировать войска или чтобы дать им отдохнуть.

«Это нельзя рассматривать как прекращение огня, если есть намерение обучать бойцов», ― добавил он.

Нед Прайс отказался уточнить, рекомендовал ли Вашингтон Киеву присоединиться к временному прекращению огня на время Рождества.

«К сожалению, они (Россия. ― Ред.) не дали нам никаких оснований верить всему, что они предлагают», ― отметил глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил, что российская сторона во время перемирия будет отвечать на возможные провокации со стороны украинских боевиков. Он подчеркнул, что со своей стороны вооруженные силы России прекратят инициативный огонь.

5 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение Москвы о временном прекращении огня и подчеркнул, что Киев согласится на любые перемирия только после полного вывода войск РФ.

Помимо этого, инициативу отвергли и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Подоляка подчеркнул, что российской стороне сложно судить о том, выражает ли тот официальное мнение президента страны.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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