Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня

Российские силы будут отвечать на провокации со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их попытки занять новые позиции на линии соприкосновения в период рождественского режима прекращения огня. Об этом в четверг, 5 января, сообщил в своем Telegram-канале врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что в случае провокаций со стороны украинских боевиков Вооруженные силы России (ВС РФ) будут вынуждены дать ответ.

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!» ― пояснил он.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение Москвы о временном прекращении огня и подчеркнул, что Киев согласится на любые перемирия только после полного вывода войск РФ.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков усомнился, что Подоляк выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского.

Президент России Владимир Путин 5 января поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

Также 5 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

Инициатива была отвергнута и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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