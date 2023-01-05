В Кремле оценили слова Подоляка о режиме прекращения огня на Рождество

В Кремле сомневаются, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией режима прекращения огня, выражал точку зрения украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 5 января.

«Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины», — сказал Песков «Интерфаксу».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 24:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимно и дать возможность людям посетить службы в храмах в Рождество.

После этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг призыв России. По его словам, на любые перемирия Киев согласится только после вывода войск РФ.

Инициатива была отвергнута и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о нежелании обсуждать с РФ возможности прекращения огня.

Специальная операция России по защите Донбасса началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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