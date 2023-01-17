Читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о намерении Германии передать танки Leopard Украине, сравнив эти планы с эвтаназией.

Ранее министр экономики страны Роберт Хабек призвал разрешить Польше и другим странам присылать Украине немецкие танки Leopard 2. Однако многие комментаторы уверены, что снабжение Киева военной техникой приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

«Продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит. Вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком», — написал пользователь Walter v. d. Frankenfurt.

«Почему олигархическая экономика Украины не создает собственную военную промышленность? Пришло время поставить условия на дальнейшую поддержку», — считает Robert SP.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) требует и требует, чтобы мы наконец сказали «нет» и тем самым вынудили его к мирным переговорам, иначе это не будет иметь никакого конца или, наоборот, приведет к очень плохому концу», — указал Reinhold K.

В последнее время вопрос поставок танков Киеву активно обсуждается в Великобритании, Германии и других странах. Так, 11 января сообщалось, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, однако для этого стране необходимо получить разрешение от Германии, которое Берлин пока не дает.

Позднее, 14 января, британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь, читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

По данным британской газеты The Guardian, в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

Между тем, как заявил «Известиям» 17 января военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, танки третьего поколения, которые западные страны обещают передать Украине, не изменят ход специальной военной операции (СВО). Он отметил, что эти танки ничем не превосходят советские танки третьего поколения, которые есть у Украины, и тем более те, которые есть у России. К тому же, добавил эксперт, страны Запада рискуют сами остаться без военной техники, поставляя ее Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

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