Реклама
Прямой эфир
Экономика
Центробанк запустит «валютный своп» по предоставлению юаней
Мир
Офис Зеленского принял отставку Арестовича с поста советника
Мир
Экс-премьер Великобритании Джонсон получит $7,4 млн за публикацию автобиографии
Мир
Немцы сравнили планы Германии о передаче Киеву танков Leopard с эвтаназией
Мир
Президент Литвы испугался усталости Запада от Украины
Мир
Президент Северной Македонии назвал отчаянной обстановку в Европе
Авто
Китайские авто вторую неделю подряд лидируют по продажам в РФ
Мир
Политолог назвал заявление Арестовича об отставке попыткой удержаться на посту
Мир
Маск предстанет перед судом из-за заявлений о возможном выкупе акций Tesla
Пресс-релизы
15 января на ВДНХ в павильоне «Космос» состоялась лекция в рамках лектория «Капитаны будущего»
Общество
Госпитализированный фигурист Костомаров находится в тяжелом состоянии
Мир
В Латвии разрабатывают дорожную карту по вытеснению русского языка из школ
Сюжет:

Немцы сравнили планы Германии о передаче Киеву танков Leopard с эвтаназией

Читатели Die Welt сравнили намерения Германии прислать Украине танки Leopard с эвтаназией
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкой газеты Die Welt критически высказались о намерении Германии передать танки Leopard Украине, сравнив эти планы с эвтаназией.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

Ранее министр экономики страны Роберт Хабек призвал разрешить Польше и другим странам присылать Украине немецкие танки Leopard 2. Однако многие комментаторы уверены, что снабжение Киева военной техникой приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

«Продолжайте лить масло, пока вся Украина не сгорит. Вот это действительно большое подспорье, эвтаназия, сделанная Хабеком», — написал пользователь Walter v. d. Frankenfurt.

«Почему олигархическая экономика Украины не создает собственную военную промышленность? Пришло время поставить условия на дальнейшую поддержку», — считает Robert SP.

«Он (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.) требует и требует, чтобы мы наконец сказали «нет» и тем самым вынудили его к мирным переговорам, иначе это не будет иметь никакого конца или, наоборот, приведет к очень плохому концу», — указал Reinhold K.

В последнее время вопрос поставок танков Киеву активно обсуждается в Великобритании, Германии и других странах. Так, 11 января сообщалось, что Польша намерена передать Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, однако для этого стране необходимо получить разрешение от Германии, которое Берлин пока не дает.

Позднее, 14 января, британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь, читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

По данным британской газеты The Guardian, в общей сложности Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление.

Между тем, как заявил «Известиям» 17 января военный эксперт, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, танки третьего поколения, которые западные страны обещают передать Украине, не изменят ход специальной военной операции (СВО). Он отметил, что эти танки ничем не превосходят советские танки третьего поколения, которые есть у Украины, и тем более те, которые есть у России. К тому же, добавил эксперт, страны Запада рискуют сами остаться без военной техники, поставляя ее Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут в разрешении конфликта.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023