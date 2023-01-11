Президент Польши заявил о передаче Киеву роты танков Leopard

Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Об этом в среду, 11 января, сообщил польский президент Анджей Дуда.

В танковой роте в странах НАТО 14 танков. На вооружении Польши находится около 240 танков Leopard.

Накануне представитель канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил в эфире радиостанции Zet, что в настоящее время обсуждается предложение, чтобы Польша приняла участие в коалиции стран, у которых есть танки Leopard.

За день до этого министр экономики Германи Роберт Хабек заявил, что не исключает поставок танков Leopard Украине. Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами

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