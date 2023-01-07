Отдел боевой техники: как СВО изменила мировой рынок вооружений

В 2022 году система военно-технического сотрудничества (ВТС) России испытала шок, который, видимо, не имел прецедентов во всей постсоветской истории страны. Начало специальной военной операции и введенные странами Запада санкции значительно усложнили работу как предприятий ОПК, так и спецэкспортера — АО «Рособоронэкспорт». В том, с какими трудностями сталкиваются сегодня и поставщики, и получатели, каков размер портфеля заказов на русское оружие и как в целом влияет на мировой рынок вооружений СВО на Украине, разбирались «Известия».

Новые вызовы

Первая и самая главная причина — резкая загрузка оборонной промышленности заказами по линии Министерства обороны, Возможности по реализации экспортных контрактов сузились. Точные цифры государственного оборонного заказа «до и после» неизвестны, но некоторое представление дают заявления министра обороны Сергея Шойгу. Например, в конце ноября он говорил, что гособоронзаказ-2023 вырастет в полтора раза (видимо, от корректированных значений 2022 года). А еще о том, что наиболее востребованные образцы вооружений с планами поставок в 2024–2025 годах будет переданы в войска в 2023 году.

Сегодня очевидно, что приоритетом будут пользоваться заказы военного ведомства, а не иностранных заказчиков, не говоря уже о том, что «наиболее востребованные образцы вооружений» считаются таковыми как для внутреннего, так и для внешнего заказчика.

Отдел боевой техники Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Не менее серьезным вызовом стал беспрецедентный уровень санкций, который имел для российского экспорта разноплановый эффект. Хотя ОПК медленно, но верно готовился к тотальному запрету импорта изделий и технологий еще с 2014 года, в 2022 году все-таки сложилась новая реальность, которая станет modus operandi, «образом действия» для российской оборонной промышленности на долгие годы. Это ставит на повестку дня еще более активное проведение политики импортозамещения с опорой на собственные силы, причем с учетом того, что новые мощности должны покрывать потребности как внутренних заказчиков, так и экспорта хотя бы на уровне последних лет (порядка $15 млрд). Не менее важным для обеспечения выросшего выпуска оборонной продукции в том числе и на экспорт станет вопрос с кадрами.

Новая волна санкций оказалась важна не только с точки зрения попытки удушения российского ОПК. Хотя среди стран, которые ввели санкции в отношении России, уже давно не было крупных покупателей наших вооружений, в ряде из них до сих пор стоят на вооружении системы советского и российского образца (Греция, Финляндия, Кипр, страны Восточной Европы), но они всё равно оставались рынками сбыта комплектующих, услуг по ремонту, модернизации и т.д. С 24 февраля они оказались окончательно потеряны, а советская техника начала активно передаваться Киеву. На повестке дня стоит и экспорт на Украину тех систем, которые были поставлены уже в постсоветские время, и пересмотр механизмов контроля нарушителе й сертификатов конечного пользователя на российскую оборонную продукцию.

Отдел боевой техники Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В рамках санкционной политики продолжилось и вышло на новый уровень давление на традиционных российских клиентов. База под это была подведена и отработана вместе с принятием закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) еще при президентстве Трампа. После 24 февраля это давление и угроза применения вторичных санкций вышли на новый уровень. Всё это усугубляется фактическим отключением России от международной финансовой системы, что значительно усложняет устоявшуюся и привычную систему расчетов. Это приводит к тому, что российские экспортеры и заказчики вынуждены переходить на альтернативные схемы, включая революционный для системы ВТС переход на платежи в национальных валютах. К этому же блоку проблем относятся и затруднения с доставкой российских вооружений заказчику, так как недружественные государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Имеются сложности и с морскими перевозками и их страхованием.

Открытые перспективы

С другой стороны, во время специальной военной операции российские вооружения показывают все свои сильные и слабые стороны, которые оперативно анализируются и исправляются. Фактически все образцы нового поколения получили характеристику «испытано в боевых условиях» , чего часто недоставало, так как заказчик зачастую покупал системы, только прошедшие полигонные испытания.

Отдел боевой техники Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, «СВО на Украине повысила интерес зарубежных партнеров к российскому вооружению. Мировые лидеры оценили эффективность использования отечественного оружия в ходе боевых действий». Это приведет к росту интереса в отношении российского оружия, как уже наблюдалось после начала операции в Сирии в 2015 году.

Не менее важным представляется и тот факт, что одновременно тест на эффективность проходят и самые современные системы вооружений западной разработки, которые в реальности показали эффективность намного меньшую, чем считалось. В первую очередь это касается пехотных противотанковых вооружений, систем ПВО, включая ПЗРК. Это обстоятельство может иметь свои последствия в отношении тех стран, которые могут проводить независимую военно-техническую политику.

Отдел боевой техники Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Важным фактором стал и окончательный уход Украины с мирового рынка вооружений в качестве экспортера. Это связано с уничтожением в ходе СВО украинского военно-промышленного комплекса, а также с высокими потерями в вооружениях советского образца, что окончательно ставит крест на роли Украины в качестве поставщика недорогих вооружений из наличия. Уничтожение ремонтных заводов открывает России ту долю рынка ремонта советской техники, которая раньше приходилась на украинских поставщиков подобных услуг.

В целом же известные цифры по российскому экспорту также не дают поводов для пессимизма. По состоянию на конец августа 2022 года новые контракты были подписаны на сумму 1 трлн рублей. Только по линии АО «Рособоронэкспорт» экспортные поставки составили $5,4 млрд, а портфель заказов спецэкспортера достиг $52,9 млрд , что выше средних показателей. И это без учета контрактов и поставок и по линии ОДКБ, которые в данной статистике не учитываются (за исключением объема новых контрактов). Очевидно, что по итогам года показатели поставок и новой контрактации будут еще выше.

Отдел боевой техники Фото: Global Look Press/Mauricio Campino