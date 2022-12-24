Тульские арсеналы: какие задачи поставил Путин перед ВПК

Обеспечить войска в зоне спецоперации вооружением, техникой и снаряжением — главная задача предприятий ВПК России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 декабря во время рабочей поездки в Тулу. В «оружейной столице» он сначала осмотрел новейшие вооружения, а затем встретился с руководителями компаний оборонно-промышленного комплекса. В этот же день глава минобороны Сергей Шойгу посетил Концерн «Калашников». В зоне СВО российские войска продолжают наступать на донецком направлении, а в ДНР были сбиты украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8.

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Президент России Владимир Путин 23 декабря посетил Тулу. Там глава государства ознакомился с работой Конструкторского бюро приборостроения, где разрабатываются и производятся современные системы вооружения. Он осмотрел боевые машины зенитных комплексов «Панцирь», модули для БМП и другие современные системы вооружения и боеприпасы.

После этого президент провел совещание с руководителями организаций ОПК по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, задействованных в военной спецоперации. На нем присутствовали руководители компаний со всей России — от Дальнего Востока, Сибири, Урала до европейской части страны.

— Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса — обеспечить наши подразделения, передовые части всем необходимым: вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением, причём в требуемом объёме и нужного качества в короткие сроки , — заявил президент.

Он также отметил, что организациями ОПК должен быть налажен механизм обратной связи с армейскими подразделениями.

— Сегодня жду от вас соответствующих докладов после наших предыдущих встреч — с некоторыми коллегами отдельно и все вместе, помните, мы встречались. Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов — их не может не быть в такой объёмной, масштабной работе, — сказал Владимир Путин участникам совещания. — Я знаю, что и в Сирию ваши сотрудники, коллеги выезжали, прямо на месте принимали решения, работали, и эта работа была весьма эффективной. И продолжается — весьма эффективно.

Путин также выразил надежду, что в 2023 году гособоронзаказ будет выполнен в полном объеме.

В следующем году он будет увеличен в полтора раза, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Это серьезная задача, которую придется решить промышленности, — сказал он. — Совещание было посвящено обеспечению потребностей спецоперации и в Туле его собрали не случайно. В нем находится целый ряд оборонных предприятий, главное из которых, наверное, «Сплав». В частности, оно занимается производством РСЗО «Торнадо-С». Эта высокоточная система, которая по своим тактико-техническим характеристикам превосходит американские HIMARS. В Туле производят боевые стрелковое оружие, модули, пушки для БМП и многое другое. Все это востребовано в зоне СВО.

Зачет автоматов

Именно выполнение гособоронзаказа в этот же день проверял в Ижевске министр обороны РФ Сергей Шойгу. Его сопровождал губернатор Удмуртии Александр Бречалов. Глава военного ведомства посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Концерна «Калашников» .

Министру показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые «Калашниковым». Ознакомили с технологическим процессом производства и с линиями конечной сборки автоматов.

Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру обороны, что предприятия «Калашникова» выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объёме как по стрелковому вооружению, так и по высокоточным боеприпасам.

Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году гособоронзаказ по линии Концерна будет значительно увеличен.

Воздушные бои

В Мин обороны 23 декабря рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— В районах населенных пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих , две боевые машины пехоты и четыре автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. Потери противника за сутки составили более 40 военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. Уничтожено более 80 военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На южно-донецком направлении за сутки уничтожено до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, два склада артиллерийских боеприпасов ВФУ, станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и станцию украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США и две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населенных пунктов ДНР.

Истребительная авиациия ВКС России над территорией ДНР сбила самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Орехово-Василевка и украинский вертолет Ми-8 в районе города Краматорск.

Войска ПВО РФ за сутки сбили десять беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США в районе населенного пункта Комиссаровка в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 351 самолет, 189 вертолетов, 2704 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7207 танков и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3702 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7722 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Под руководством Кутузова

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа старшины Сергея Гордия встретила ожесточенное сопротивление противника. Под непрерывным огнем пехотинцы уничтожили огневую точку боевиков и заняли оборону. В течение семи часов группа удерживала рубежи, не допуская прорыва боевиков. Благодаря этому другие российские соединения сумели окружить наступающие штурмовые группы противника и уничтожить их.

— Личное мужество Сергея и грамотное руководство группой позволило не допустить потерь, занять выгодный рубеж и уничтожить контратакующие подразделения противника, — подчеркнули в Минобороны.