В глубоком транше: что ждет украинскую экономику в 2023 году

В 2022 году украинская экономика оказалась в глубочайшем кризисе. ВВП упал на треть, инфляция превысила 25%, 7 млн человек покинули страну. Примерно половину бюджета — около $40 млрд — обеспечили внешние займы. «Известия» разбирались в том, с какими еще итогами украинская экономика заканчивает год, что страну ждет в следующем году.

Украинцы — в режиме выживания

В 2022 году Украина погрузилась в глубочайший кризис. Уничтожено или повреждено более 400 промышленных предприятий, половина энергетической инфраструктуры. Страна потеряла 40% металлургии, лишилась портов на Азовском море, не досчиталась 40% урожая.

В результате только в ноябре ВВП упал на 41%, по итогам года министерство экономики страны прогнозирует уменьшение на 33%. Экспорт и импорт снизились на треть и четверть соответственно. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, по итогам года прогнозируется свыше 30%.

В глубоком транше_1 Сотрудники МЧС Украины ликвидируют пожар на одном из объектов критической инфраструктуры Фото: REUTERS

Экономист Олег Пендзин говорит, что большая часть украинцев выживает. «По сравнению с прошлым годом люди обеднели минимум на четверть. Больше половины доходов семейных бюджетов уходит на еду, остальное — на одежду и коммунальные услуги. Сократились затраты на культурные мероприятия, путешествия, покупку бытовой техники — телевизоров, холодильников. Единственное, что сейчас пользуется спросом, — пауэрбанки, генераторы, фонари, батареи. Все это — экономика выживания», — отмечает эксперт.

Коллапсирует рынок труда. С момента начала специальной военной операции страну покинули 7 млн человек, сотни тысяч мужчин мобилизовали в ряды ВСУ. Но в стране всё равно огромные проблемы с трудоустройством. По данным министерства экономики, к декабрю без работы остались 5 млн украинцев, падение зарплат в частном секторе по сравнению с прошлой зимой составило 25–50%.

На плаву украинская экономика держится за счет внешних заимствований. Страны «большой семерки» предоставили Киеву $32,7 млрд. Еще $6,7 млрд выделили Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк и другие международные организации. По сравнению с февралем госдолг Украины увеличился на 45% и приблизился к 80% ВВП.

В глубоком транше_2 Военнослужащие ВСУ на линии соприкосновения в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Кроме того, Украина запустила печатный станок. Нацбанк напечатал 364 млрд гривен ($9,8 млрд). На эту сумму регулятор выкупил облигации внутреннего займа (ОВГЗ) министерства финансов, что до начала российской военной операции было запрещено. В результате подешевела гривна, взлетели цены.

«Каждый день и ночь постоянная головная боль», — жаловался летом министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, налоговые поступления покрывают только 40% госрасходов, а военные расходы превышают 60%. «Правительству требуется $5 млрд в месяц для покрытия остальных трат», — говорил чиновник.

В 2023-м проблемы усугубятся

В следующем году многое будет зависеть от хода специальной военной операции, но прогнозы для украинской экономики мрачные. Госбюджет на 2023 год предполагает, что доходы упадут до $34 млрд (на 18% по сравнению с планировавшимися на 2022 год). Дефицит составит $38 млрд, покрывать его планируют за счет внешних займов. При этом печатный станок обещают остановить, чтобы сдержать рост цен.

Поступления в бюджет сократятся почти по всем статьям. Доходы от НДФЛ упадут на 14% по сравнению с нынешним годом, от налога на прибыль — на 22%, от акцизов — на 15%. Самой значительной статьей расходов будут военные нужды — $31 млрд, или 44% расходов. Остальное пойдет под нож. Образование получит на 17% меньше, медицина — на 10%. Пенсии планируют поднять на 26%, но это всё равно будет меньше инфляции, которая прогнозируется на уровне 28%.

В глубоком транше_3 Фото: Global Look Press/Frank Hammerschmidt

Интересно, что при таких показателях правительство Украины ожидает рост ВВП на 3,2%. Чиновники надеются на эффект «низкой базы». Кроме того, в своих расчетах они почему-то исходят из того, что специальная военная операция закончится летом 2023 года.

Экономисты оптимизма не разделяют. «Для ряда секторов, прежде всего для промышленности, очень болезненны удары по энергосистеме. Если они не прекратятся, многие предприятия остановятся, зарплаты снизятся, работников отправят в простой. Весь 2023 год оценивать пока сложно, но в I квартале продолжится стремительное падение ВВП, он может рухнуть минимум на 25%» , — говорит аналитик Виталий Ваврищук.

Международные наблюдатели считают, что Украине в 2023 году понадобится от $39,5 млрд до $57 млрд внешних займов . Негативный сценарий Международного валютного фонда допускает падение ВВП на 12,5% и инфляцию на уровне 40%. «Власти страны могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для компенсации результатов крупных потрясений», — говорится в прогнозе МВФ.

Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2023 года на Украине 55% населения окажется за чертой бедности (до СВО таких было 2%, сейчас — 25%). По данным ООН, гуманитарная помощь понадобится 17 млн человек. «Бедными считаются люди, которые тратят $2 в день. Показатель для Украины с учетом конфликта и стоимости коммунальных услуг составляет минимум $3. Наши пенсионеры с минимальными пенсиями и многодетные семьи практически все живут за чертой бедности », — отмечает украинский экономист Александр Савченко.

«Украина превратится в северное Сомали»

Эксперты говорят, что следующий год станет определяющим для украинской экономики и государственности. «При сохранении нынешних тенденций, если боевые действия продолжатся, то примерно к середине года Украина пройдет точку невозврата. Сейчас худо-бедно у страны сохраняется потенциал для самовосстановления. Примерно к лету 2023-го окно возможностей закроется. Украина прекратит существование как самостоятельное государство, опирающееся на собственную экономику », — говорит «Известиям» финансовый аналитик Михаил Беляев.

В глубоком транше_5 Фото: РИА Новости

Он добавляет, что Украина к тому времени окончательно превратится в поле боя крупных геополитических игроков. «Запад продолжит поддерживать страну, хотя усталость и скепсис будут нарастать. Но будущего у такой Украины всё равно не просматривается. Со временем страна превратится в северное Сомали, где будут господствовать вооруженные группировки бандитов », — прогнозирует Беляев.