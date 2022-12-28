 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о повреждении свыше 700 объектов критической инфраструктуры
Мир
Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы
Мир
Зеленский заявил об обсуждении с премьером Италии поставок систем ПВО
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
Самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Экономика
Нефть марки Brent выросла выше $86 за баррель впервые с 5 декабря
Авто
Мантуров объявил о начале сборки Aurus в ОАЭ с 2024 года
Происшествия
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков
Общество
В Москве отменили или задержали более 60 авиарейсов из-за снегопада
Мир
Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов
/

В глубоком транше: что ждет украинскую экономику в 2023 году

Половина бюджета — денежные вливания Запада
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году украинская экономика оказалась в глубочайшем кризисе. ВВП упал на треть, инфляция превысила 25%, 7 млн человек покинули страну. Примерно половину бюджета — около $40 млрд — обеспечили внешние займы. «Известия» разбирались в том, с какими еще итогами украинская экономика заканчивает год, что страну ждет в следующем году.

Украинцы — в режиме выживания

В 2022 году Украина погрузилась в глубочайший кризис. Уничтожено или повреждено более 400 промышленных предприятий, половина энергетической инфраструктуры. Страна потеряла 40% металлургии, лишилась портов на Азовском море, не досчиталась 40% урожая.

В результате только в ноябре ВВП упал на 41%, по итогам года министерство экономики страны прогнозирует уменьшение на 33%. Экспорт и импорт снизились на треть и четверть соответственно. Инфляция в ноябре достигла 26,5%, по итогам года прогнозируется свыше 30%.

В глубоком транше_1
Сотрудники МЧС Украины ликвидируют пожар на одном из объектов критической инфраструктуры

Сотрудники МЧС Украины ликвидируют пожар на одном из объектов критической инфраструктуры

Фото: REUTERS
Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

Экономист Олег Пендзин говорит, что большая часть украинцев выживает. «По сравнению с прошлым годом люди обеднели минимум на четверть. Больше половины доходов семейных бюджетов уходит на еду, остальное — на одежду и коммунальные услуги. Сократились затраты на культурные мероприятия, путешествия, покупку бытовой техники — телевизоров, холодильников. Единственное, что сейчас пользуется спросом, — пауэрбанки, генераторы, фонари, батареи. Все это — экономика выживания», — отмечает эксперт.

Коллапсирует рынок труда. С момента начала специальной военной операции страну покинули 7 млн человек, сотни тысяч мужчин мобилизовали в ряды ВСУ. Но в стране всё равно огромные проблемы с трудоустройством. По данным министерства экономики, к декабрю без работы остались 5 млн украинцев, падение зарплат в частном секторе по сравнению с прошлой зимой составило 25–50%.

На плаву украинская экономика держится за счет внешних заимствований. Страны «большой семерки» предоставили Киеву $32,7 млрд. Еще $6,7 млрд выделили Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Европейский инвестиционный банк и другие международные организации. По сравнению с февралем госдолг Украины увеличился на 45% и приблизился к 80% ВВП.

В глубоком транше_2
Военнослужащие ВСУ на линии соприкосновения в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)

Военнослужащие ВСУ на линии соприкосновения в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Кроме того, Украина запустила печатный станок. Нацбанк напечатал 364 млрд гривен ($9,8 млрд). На эту сумму регулятор выкупил облигации внутреннего займа (ОВГЗ) министерства финансов, что до начала российской военной операции было запрещено. В результате подешевела гривна, взлетели цены.

Темная история: чем обернется первый блэкаут на Украине
Киев впервые в истории отключил все три АЭС

«Каждый день и ночь постоянная головная боль», — жаловался летом министр финансов Украины Сергей Марченко. По его словам, налоговые поступления покрывают только 40% госрасходов, а военные расходы превышают 60%. «Правительству требуется $5 млрд в месяц для покрытия остальных трат», — говорил чиновник.

В 2023-м проблемы усугубятся

В следующем году многое будет зависеть от хода специальной военной операции, но прогнозы для украинской экономики мрачные. Госбюджет на 2023 год предполагает, что доходы упадут до $34 млрд (на 18% по сравнению с планировавшимися на 2022 год). Дефицит составит $38 млрд, покрывать его планируют за счет внешних займов. При этом печатный станок обещают остановить, чтобы сдержать рост цен.

Поступления в бюджет сократятся почти по всем статьям. Доходы от НДФЛ упадут на 14% по сравнению с нынешним годом, от налога на прибыль — на 22%, от акцизов — на 15%. Самой значительной статьей расходов будут военные нужды — $31 млрд, или 44% расходов. Остальное пойдет под нож. Образование получит на 17% меньше, медицина — на 10%. Пенсии планируют поднять на 26%, но это всё равно будет меньше инфляции, которая прогнозируется на уровне 28%.

В глубоком транше_3
Украинская гривна
Фото: Global Look Press/Frank Hammerschmidt

Интересно, что при таких показателях правительство Украины ожидает рост ВВП на 3,2%. Чиновники надеются на эффект «низкой базы». Кроме того, в своих расчетах они почему-то исходят из того, что специальная военная операция закончится летом 2023 года.

Экономисты оптимизма не разделяют. «Для ряда секторов, прежде всего для промышленности, очень болезненны удары по энергосистеме. Если они не прекратятся, многие предприятия остановятся, зарплаты снизятся, работников отправят в простой. Весь 2023 год оценивать пока сложно, но в I квартале продолжится стремительное падение ВВП, он может рухнуть минимум на 25%», — говорит аналитик Виталий Ваврищук.

В глубоком транше_4
Раздача гуманитарной помощи
Фото: REUTERS

Международные наблюдатели считают, что Украине в 2023 году понадобится от $39,5 млрд до $57 млрд внешних займов. Негативный сценарий Международного валютного фонда допускает падение ВВП на 12,5% и инфляцию на уровне 40%. «Власти страны могут оказаться не в состоянии принять комплексные меры для компенсации результатов крупных потрясений», — говорится в прогнозе МВФ.

«Киевский режим выстрелил в ноги себе и западным покровителям»
Постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов — о будущем зерновой сделки, выходе РФ из международных площадок по правам человека и перспективах мирных переговоров

Всемирный банк прогнозирует, что к концу 2023 года на Украине 55% населения окажется за чертой бедности (до СВО таких было 2%, сейчас — 25%). По данным ООН, гуманитарная помощь понадобится 17 млн человек. «Бедными считаются люди, которые тратят $2 в день. Показатель для Украины с учетом конфликта и стоимости коммунальных услуг составляет минимум $3. Наши пенсионеры с минимальными пенсиями и многодетные семьи практически все живут за чертой бедности», — отмечает украинский экономист Александр Савченко.

«Украина превратится в северное Сомали»

Эксперты говорят, что следующий год станет определяющим для украинской экономики и государственности. «При сохранении нынешних тенденций, если боевые действия продолжатся, то примерно к середине года Украина пройдет точку невозврата. Сейчас худо-бедно у страны сохраняется потенциал для самовосстановления. Примерно к лету 2023-го окно возможностей закроется. Украина прекратит существование как самостоятельное государство, опирающееся на собственную экономику», — говорит «Известиям» финансовый аналитик Михаил Беляев.

В глубоком транше_5
Пункт обмена валют в центре Киева
Фото: РИА Новости
Энергетический криз: о чем лидеры ЕС не договорились на саммите в Брюсселе
Что их не устраивает в новом плане борьбы с высокими ценами на ресурсы и как Европа собирается дальше финансировать Украину

Он добавляет, что Украина к тому времени окончательно превратится в поле боя крупных геополитических игроков. «Запад продолжит поддерживать страну, хотя усталость и скепсис будут нарастать. Но будущего у такой Украины всё равно не просматривается. Со временем страна превратится в северное Сомали, где будут господствовать вооруженные группировки бандитов», — прогнозирует Беляев.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак также не видит перспектив украинской экономики: «К концу этого года страна подошла с печальными результатами, в следующем году тенденции сохранятся. Да, Запад использует Украину для борьбы с Россией, поэтому вынужден поддерживать минимальный уровень. Но стоит Вашингтону и Брюсселю понять, что перспектив нет, так деньги Киеву выделять перестанут, экономика обвалится еще на порядки».

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022