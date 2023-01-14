В Британии раскритиковали планы Сунака отправить танки на Украину

Читатели британской газеты Daily Mail остались недовольны планами премьер-министра страны Риши Сунака поставить танки на Украину. Об этом свидетельствуют комментарии, оставленные 14 января под публикацией издания.

Речь идет о статье, в которой говорится, что Великобритания направит на Украину танковый эскадрон из 12 Challenger 2. В ней отмечается, что данный шаг может подтолкнуть Берлин предоставить Киеву Leopard 2.

«Как насчет того, чтобы попытаться провести мирные переговоры?», — спрашивает пользователь с ником Grippy.

«А как насчет денег для этой страны? Она на коленях!», — пишет Ms Daisy.

«Так много смертей с обеих сторон, я думаю, большинство людей хотят мира, но, похоже, есть те, кому он не нужен», — добавляет sammy151.

«Послушайте граждан этой страны и остановитесь!», — обращается к британским властям Norwichfunnyman.

11 января правительство Великобритании подтвердило, что Лондон намерен передать Киеву танки. Сунак поручил главе минобороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине. Днем ранее пресс-секретарь премьер-министра Великобритании сообщал, что окончательное решение по этому вопросу не принято.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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