Великобритания еще не приняла решение по отправке танков на Украину

Правительство Великобритании еще не приняло окончательного решения по поводу отправки танков на Украину. Об этом 10 января сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака.

Он также добавил, что не будет комментировать предположения о том, какая техника будет или не будет отправлена Киеву, пока не вынесен вердикт по этому вопросу. Представитель Сунака подчеркнул, что Британия продолжит координировать свою поддержку украинского режима с союзниками после того, как Франция, Германия и США заявили, что будут поставлять бронетехнику на Украину.

«Мы продолжим обсуждать с украинскими коллегами наилучшую форму (поддержки), которую мы можем предоставить. И будем делать это вместе с нашими союзниками», — цитирует пресс-секретаря информационное агентство Reuters.

Накануне, 9 января, новостной портал Sky News со ссылкой на источники сообщал, что в Великобритании ведется обсуждение вопроса отправки танков Challenger 2 на Украину. Предполагалось, что будет отправлено около 10 единиц бронетехники.

В этот же день издание Politico рассказало о том, что Вашингтон рассматривает возможность передачи современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового пакета военной помощи Киеву. Однако, по словам представителя Пентагона подполковника Гаррона Гарна, никаких объявлений об этом не было.

7 января газета La Repubblica писала о том, что США оказывают давление на Италию в вопросе скорейших поставок средств для обеспечения противовоздушной обороны Украине. В частности, речь шла о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) SAMP-T.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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