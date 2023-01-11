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Британское правительство подтвердило намерение Лондона передать Киеву танки

Financial Times: британское правительство подтвердило, что Лондон намерен передать Киеву танки
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Британское правительство подтвердило, что Лондон намерен передать Киеву танки. Об этом в среду, 11 января, пишет издание Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

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«Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления. — Ред.) военных технологий следующего поколения <…> Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход боевых действий», — приводит издание его слова.

Отмечается, что Сунак поручил главе минобороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине, в том числе поставки танков.

По информации издания, на данный момент неизвестно, какие именно машины Великобритания планирует отправить Украине. Если Лондон отправит Киеву Challenger 2, это будет первый случай, когда западное государство передало Украине современные тяжелые боевые танки, говорится в материале.

Накануне, 10 января, пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявлял, что правительство страны еще не приняло окончательного решения по поводу отправки танков на Украину. Уточнять, какую именно технику отправят Киеву, он также не стал. Британия продолжит координировать свою поддержку украинского режима с союзниками, после того как Франция, Германия и США заявили, что будут поставлять бронетехнику на Украину, добавил пресс-секретарь.

По мнению отставного вице-маршала авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шона Белла, британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на поле боя, если будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ), так как они сложны в эксплуатации и подготовка к их использованию должна занять определенное время.

Кроме того, 11 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard немецкого производства в рамках международной коалиции. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков. На вооружении Польши сейчас находится более 240 танков Leopard.

Днем ранее издание Politico рассказало о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ. В частности, по информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись».

Варшава же, пишет автор статьи, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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