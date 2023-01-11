Реклама
Прямой эфир
Мир
Российский военный рассказал о «промывке мозгов» гражданам Украины
Общество
Суд обратил в доход государства акции Дальневосточного морского пароходства
Общество
Синоптики рассказали о небольшом снеге и гололедице в Москве 11 января
Происшествия
«Зеленый рынок» загорелся в Хасавюрте на площади 300 кв. м
Мир
Сенатор Пушков рассказал о ловушке для Запада из-за военной поддержки Украины
Происшествия
Украинские боевики выпустили 20 ракет из РСЗО по Ясиноватой
Мир
Байден не знал о наличии секретных документов в его офисе в аналитическом центре
Мир
Минобороны уличило США в вербовке сирийских беженцев в ряды НВФ
Общество
Москалькова сообщила о состоявшейся встрече с украинским коллегой
Армия
Пригожин заявил о взятии под контроль всей территории Соледара
Происшествия
Жители ХМАО в -37 градусов мороза остались без отопления из-за прорыва теплотрассы
Мир
Зеленский лишил гражданства Украины Медведчука и еще трех депутатов
Сюжет:

Военный эксперт обосновал неэффективность британских танков на Украине

Вице-маршал авиации RAF Белл: британские танки Challenger не спасут Украину
0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на поле боя, если будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение 10 января высказал отставной вице-маршал авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шон Белл в интервью телеканалу Sky News.

Заклятые друзья: почему Грузия отказывается помогать Украине против России
В Тбилиси решили не передавать Киеву оружие и не открывать второй фронт на Кавказе

По его словам, танк британских сухопутных сил Challenger 2 сложен в эксплуатации. Подготовка к его использованию украинскими военными должна занять определенное время. Учитывая этот факт, в Лондоне едва ли примут положительное решение по поводу передачи боевой машины Киеву, указал Белл.

«Они (танки. — Ред.) буквально напичканы электроникой, лазерными целеуказателями, приборами ночного видения, компьютерами, осуществляющими наведение, и со всем этим украинцам будет очень сложно разобраться, потребуется большой объем подготовки», — сказал эксперт.

При этом, заметил Белл, нельзя сбрасывать со счетов танки советского и российского производства, которые ВСУ могут использовать без переподготовки, не испытывая недостатка в деталях, пишет ТАСС.

Ранее в этот день пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что правительство страны еще не приняло окончательного решения по поводу отправки танков на Украину. Уточнять, какую именно технику отправят Киеву, он также не стал. Британия продолжит координировать свою поддержку украинского режима с союзниками, после того как Франция, Германия и США заявили, что будут поставлять бронетехнику на Украину, добавил пресс-секретарь.

О том, что в Великобритании уже несколько недель ведется обсуждение вопроса отправки танков Challenger 2 ВСУ, сообщил 9 января Sky News со ссылкой на источники. Предполагается, что будет поставлено около 10 единиц Challenger 2, стоящих на вооружении у британской армии, уточнялось в материале.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023