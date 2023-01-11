Военный эксперт обосновал неэффективность британских танков на Украине

Британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на поле боя, если будут переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение 10 января высказал отставной вице-маршал авиации Великобритании (звание соответствует армейскому генерал-майору) Шон Белл в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, танк британских сухопутных сил Challenger 2 сложен в эксплуатации. Подготовка к его использованию украинскими военными должна занять определенное время. Учитывая этот факт, в Лондоне едва ли примут положительное решение по поводу передачи боевой машины Киеву, указал Белл.

«Они (танки. — Ред.) буквально напичканы электроникой, лазерными целеуказателями, приборами ночного видения, компьютерами, осуществляющими наведение, и со всем этим украинцам будет очень сложно разобраться, потребуется большой объем подготовки», — сказал эксперт.

При этом, заметил Белл, нельзя сбрасывать со счетов танки советского и российского производства, которые ВСУ могут использовать без переподготовки, не испытывая недостатка в деталях, пишет ТАСС.

Ранее в этот день пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака заявил, что правительство страны еще не приняло окончательного решения по поводу отправки танков на Украину. Уточнять, какую именно технику отправят Киеву, он также не стал. Британия продолжит координировать свою поддержку украинского режима с союзниками, после того как Франция, Германия и США заявили, что будут поставлять бронетехнику на Украину, добавил пресс-секретарь.

О том, что в Великобритании уже несколько недель ведется обсуждение вопроса отправки танков Challenger 2 ВСУ, сообщил 9 января Sky News со ссылкой на источники. Предполагается, что будет поставлено около 10 единиц Challenger 2, стоящих на вооружении у британской армии, уточнялось в материале.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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