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Великобритания обсуждает вопрос отправки танков Challenger на Украину

Sky News: Великобритания обсуждает вопрос отправки танков Challenger 2 на Украину
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Фото: commons.wikimedia.org/Cpl Ross Fernie RLC
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В Великобритании уже несколько недель ведется обсуждение вопроса отправки танков Challenger 2 на Украину. Об этом 9 января со ссылкой на источники сообщил новостной портал Sky News.

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Как отмечается в публикации, окончательное решение еще не принято, однако если поставки будут одобрены, это может подтолкнуть Германию и другие страны — члены НАТО снабдить Украину более мощным вооружением. Предполагается, что будет поставлено около 10 Challenger 2, стоящих на вооружении у британской армии.

9 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев благодарен за оказанную военную и финансовую помощь, однако ее недостаточно для победы. Он напомнил, что поставки вооружения для нужд Украины являются самым кратчайшим путем для достижения мира и безопасности в Европе.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отправка оружия Украине западными странами не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Накануне, 8 января, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о том, что Рим готовит новый пакет помощи Киеву. В частности, обсуждаются совместные с Францией поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

6 января министр обороны США Ллойд Остин заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств ПВО и других вооружений. Также в этот день официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о выделении нового пакета военной помощи Украине на $3 млрд. Она подчеркнула, что сумма оказанной поддержки стала крупнейшей с начала конфликта.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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