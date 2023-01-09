Глава МИД Украины указал на недостаточность военной помощи со стороны союзников

Киев благодарен своим союзникам за оказанную военную и финансовую помощь, однако ни один из западных партнеров не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила. Такую позицию 9 января озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем аккаунте в Twitter.

«Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно», — отметил глава украинского МИД.

Кулеба также напомнил о том, что поставки вооружения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются самым кратчайшим путем для достижения мира и безопасности в Европе.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения от западных стран не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. Песков подчеркнул, что эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

Ранее, 5 января, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что дальнейшая милитаризация Украины является «путем к миру». Он подчеркнул необходимость того, чтобы союзники по НАТО вкладывали больше средств в оборону, а также призвал «устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.