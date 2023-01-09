Песков отверг влияние на СВО новых поставок вооружения Украине со стороны Запада

Поставки Францией колесных танков AMX-10RC Украине, а также поставки вооружения от других западных стран не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. Об этом журналистам 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и США вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений. Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут», — сказал он.

Песков подчеркнул, что эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

4 января французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Кроме того, британская газета The Telegraph написала, что поставка AMX-10 RC Украине нарушит негласное военное правило.

Москва многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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