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Песков отверг влияние на СВО новых поставок вооружения Украине со стороны Запада

Песков: поставки Западом вооружений Украине принципиально изменить ничего не смогут
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Фото: commons.wikimedia.org/davric
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Поставки Францией колесных танков AMX-10RC Украине, а также поставки вооружения от других западных стран не изменят ситуацию по достижению поставленных целей спецоперации. Об этом журналистам 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении. Мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и США вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений. Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут», — сказал он.

Песков подчеркнул, что эти поставки «могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания».

4 января французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Кроме того, британская газета The Telegraph написала, что поставка AMX-10 RC Украине нарушит негласное военное правило.

Москва многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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