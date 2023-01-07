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The Telegraph сообщила о нарушении Макроном военного табу

The Telegraph: Макрон нарушил военное табу, заявив об отправке Киеву БМП AMX-10 RC
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Фото: Commons.wikimedia.org/davric
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Поставка Франции боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC Украине нарушит негласное военное правило. Об этом 6 января сообщила британская газета The Telegraph.

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«На первый взгляд, AMX-10 RC, боевые машины пехоты с установленной 105-миллиметровой пушкой не кажутся чем-то особенным. Но благодаря такому подарку Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства. Красная черта была перейдена, военное табу нарушено, притом самым неожиданным из кандидатов», — написали обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж.

Журналисты подчеркнули, что решение Макрона превзошло США, Германию и Великобританию, которые считаются лидерами по военному обеспечению Украины.

Как сообщил газете министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, при Борисе Джонсоне Великобритания была второй страной после США по снабжению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако новый премьер-министр страны Риши Сунак «ставит под сомнение преданность Киеву» и собирается пересмотреть программу поддержки Киева.

Ранее, 4 января, французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Москва также многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 5 января заявила, что страна не считает, что поставки Киеву танков сделают Париж соучастником конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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