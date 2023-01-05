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МИД Франции не считает поставки танков Киеву соучастием в конфликте
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МИД Франции не считает поставки танков Киеву соучастием в конфликте

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Фото: commons.wikimedia.org/davric
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Франция не считает, что поставки Киеву танков, обещанных президентом страны Эммануэлем Макроном, сделают Париж соучастником конфликта. Об этом 5 января заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

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Во время выступления на телеканале LCI ей задали вопрос, не сделают ли Францию поставки такого вооружения Киеву соучастником конфликта.

«У Украины, в соответствии с уставом ООН, есть право на оборону, и наш долг — помогать ей в этом. Почему? Потому что происходящее на Украине касается не только украинцев, речь идет о стабильности на европейском континенте», — ответила Колонна.

Она также отметила, что необходимо решить вопрос обучения украинских военных обращению с танками, которые планирует поставить Франция, а также усилить противовоздушную оборону Украины. По ее словам, этот вопрос также обсуждался во время вчерашнего разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

«Подобное оборудование уже доставлено, и новые поставки последуют. Существуют временные зазоры в поставках, мы, как и наши союзники, проводим обучение украинских военнослужащих. Несколько недель или месяцев», — подчеркнула глава французского МИДа.

4 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Тогда же сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Москва также многократно указывала, что накачивание киевского режима западным оружием только затягивает конфликт и приближает НАТО к опасной отметке прямого столкновения с РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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