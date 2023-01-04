Ермак подтвердил передачу Киеву французских танков и бронемашин

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву колесные танки AMX-10RC и бронированные машины Bastion. Об этом он написал 4 января в своем Telegram-канале.

«Легкие танки и Bastion от Франции — это отличная новость», — написал Ермак.



Ранее в этот день сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Кроме того, как сообщали украинские СМИ, Макрон пообещал предоставить Киеву французский многоцелевой бронетранспортер 2010 года Bastion.

31 декабря Макрон в новогоднем обращении заявил, что Франция продолжит помогать Украине «до победы».

Он также заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом проблем, а также пообещал их преодолеть.

До этого, 21 декабря, Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. При этом он отметил, что независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет, ей придется предоставить гарантии безопасности.

Французский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности необходимо предоставлять и российской стороне.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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