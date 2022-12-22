Макрон назвал шагом к конфронтации с РФ вероятное вступление Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как враждебный жест, но по итогам конфликта Киев должен получить гарантии безопасности. Об этом в интервью газете Le Monde 21 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. <…> Независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности», — сказал лидер Франции.

Он также отметил, что выстраивание безопасности должно включать гарантии не только для Украины, но и для Молдавии, Армении, Азербайджана, Грузии и в будущем для Белоруссии. Однако в настоящее время, считает Макрон, необходимо «восстанавливать суверенитет Украины», но думать об этом нужно не только через призму НАТО.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности необходимо предоставлять и российской стороне.

«В конце надо будет посадить всех за стол переговоров, и пусть все европейцы и западники, которые дают уроки морали, объяснят мне, с кем они будут сидеть за столом. Я не хочу, чтобы в будущем переговоры вели только китайцы и турки», — резюмировал лидер Франции, говоря об упреках из-за слов о гарантиях для РФ.

12 октября глава минобороны Украины Алексей Резников после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что страна де-факто уже присоединилась к НАТО. Резников также выразил мнение, что вступление в НАТО «откроет новые горизонты» для Киева.

Член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев назвал слова Резникова фантазиями на свободную тему.

На следующий день, 13 октября, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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