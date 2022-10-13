Реклама
Прямой эфир
Мир
МО Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО
Мир
В СБ РФ заявили об угрозе мировой войны при вступлении Украины в НАТО
Мир
В Киеве и области объявлена воздушная тревога
Мир
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Мир
Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию на ГА ООН
Мир
Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ
Мир
КНДР запустила две ракеты большой дальности в рамках испытаний
Мир
Украинский премьер оценил потребности страны в 2023 году в $55 млрд
Мир
Боррель указал на медлительность европейских дипломатов
Наука
«Роскосмос» форсировал работы по созданию орбитальной станции
Мир
Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS
Экономика
Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»

МО Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО

Глава минобороны Украины Резников: страна де-факто уже присоединилась к НАТО
0
Фото: Sascha Steinach via www.imago-im
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Помощь стран Североатлантического альянса Украине свидетельствует о том, что страна де-факто присоединилась к НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Проявить безучастие: войдет ли Украина в НАТО в ускоренном режиме
В 2022 году Киев уже получил статус кандидата на членство в Евросоюзе

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира», — написал он 12 октября в своем Twitter.

Также Резников выразил уверенность, что успешные реформы на Украине откроют новые горизонты для страны.

Ранее, 12 октября, генсек НАТО Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса заявил, что теперь акцент в военных поставках Украине будет сделан на системах противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что все союзники по Североатлантическому альянсу «решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Также накануне Столтенберг отметил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО, поэтому допустить такого сценария нельзя, считает он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел соответствующее высказывание генсека НАТО признанием того, что альянс воюет на стороне Украины.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в тот же день заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные, меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

До этого, 8 октября, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник отметил получение НАТО территории и населения Украины без членства страны в блоке. С точки зрения альянса нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Киева, и в этой связи Украину постигнет та же участь, что и Афганистан, выразил мнение он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022