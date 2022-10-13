МО Украины заявило о фактическом вхождении страны в НАТО

Помощь стран Североатлантического альянса Украине свидетельствует о том, что страна де-факто присоединилась к НАТО. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

«Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу. Украина уже вносит значительный вклад в безопасность свободного мира», — написал он 12 октября в своем Twitter.

Также Резников выразил уверенность, что успешные реформы на Украине откроют новые горизонты для страны.

Ранее, 12 октября, генсек НАТО Столтенберг перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса заявил, что теперь акцент в военных поставках Украине будет сделан на системах противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что все союзники по Североатлантическому альянсу «решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Также накануне Столтенберг отметил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО, поэтому допустить такого сценария нельзя, считает он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счел соответствующее высказывание генсека НАТО признанием того, что альянс воюет на стороне Украины.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в тот же день заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные, меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

До этого, 8 октября, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник отметил получение НАТО территории и населения Украины без членства страны в блоке. С точки зрения альянса нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Киева, и в этой связи Украину постигнет та же участь, что и Афганистан, выразил мнение он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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