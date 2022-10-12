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В Кремле заявили о признании Столтенбергом участия НАТО в конфликте на Украине

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Сравнение генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием того, что НАТО воюет на стороне Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, специальную военную операцию можно назвать противостоянием между Россией и НАТО, которое началось с 24 февраля. С этого же момента, подчеркнул Песков, Москва предпринимает ответные действия в отношении альянса.

Такое заявление Столтенберг озвучил накануне в ходе пресс-конференции. По его словам, победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО, поэтому допустить такого сценария нельзя, считает он.

10 октября после ударов армии России по Украине Столтенберг заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в продолжении поддержки Киева «столько, сколько потребуется».

5 октября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия в настоящее время противостоит блоку НАТО. Североатлантический альянс занимается планированием военных операций, а также шантажирует применением оружия массового поражения, напомнил он.

В середине сентября генерал Великобритании Ричард Ширрефф сообщил, что НАТО не готово к войне с РФ. По его словам, в настоящий момент боевые запасы блока «опустошены» из-за помощи Киеву, а также из-за сокращения затрат на оборону в последние годы.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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