Североатлантический альянс получил от Украины всё, что хотел, в том числе территорию для ведения боевых действий и население для уничтожения. Об этом в субботу, 8 октября, заявил глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Подчеркнув выгоду, которую НАТО извлекает из украинской стороны, Мирошник напомнил, что страна при этом не числится в блоке. С точки зрения альянса, нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Киева, и в этой связи Украину постигнет та же участь, что и Афганистан.

«Никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит. Только марионеточные элиты, которым разрешили разворовывать помощь. За это они отправляют на убой свое население», — рассказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он также напомнил о положениях устава Североатлантического альянса, согласно которым блок не принимает страны с неурегулированными территориальными конфликтами.

30 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил о подаче заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке. По словам главы государства, Украина уже фактически находится в организации и соответствует стандартам альянса.

4 октября соответствующая заявка официально путем ноты была направлена генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу. Из 30 стран — членов альянса инициативу киевского режима поддержали 11 государств, когда для вступления блок необходимо одобрение всех участников объединения.

Однако еще в день подачи заявки, 30 сентября, Столтенберг назвал невозможным принятие Украины в НАТО в настоящий момент. Спустя несколько дней, 6 октября, об этом же заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон, сославшись на боевые действия в стране.

Сенатор Сергей Цеков рассказал «Известиям», что вступление Украины в Североатлантический альянс может обернуться серьезным конфликтом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.