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В ЕС сочли невозможным вступление Украины в НАТО во время боевых действий

Комиссар ЕС Бретон заявил, что Украина не может стать членом НАТО в условиях боевых действий
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Украина не может вступить в НАТО в условиях боевых действий. Об этом в четверг, 6 октября, заявил Еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон.

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По его словам, для вступления Украины в альянс ей нужно перестать быть «воюющей страной».

«А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — сказал Бретон эфире телеканала BFMTV.

5 октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что заявку страны о вступлении в НАТО поддержали уже 11 стран. Для вступления в альянс необходимо одобрение всех 30 стран — членов альянса.

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также указал, что Североатлантический альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в альянсе стало одной из причин специальной военной операции (СВО) Москвы.

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