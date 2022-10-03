Песков назвал стремление Украины вступить в НАТО одной из причин СВО

Ориентация Украины на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в альянсе стало одной из причин специальной военной операции (СВО) Москвы. Об этом в понедельник, 3 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского подать заявку на вступление в блок в ускоренном порядке.

«Мы слышали заявления президента Зеленского, видели разную реакцию в НАТО. Есть страны, которые поддерживают вариант ускоренного вступления, есть те, кто нет. Но все ссылаются на правило о консенсусе. Мы наблюдаем и помним, что ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО и стало одной из причин СВО», — сказал Песков журналистам.

Ранее, 30 сентября, Зеленский заявил о подаче заявки в НАТО в ускоренном порядке. Украинский лидер указал на то, что страна уже фактически находится в альянсе и соответствует его стандартам.

В тот же день генсек Североатлантического альянса отметил, что принять Украину в состав организации прямо сейчас невозможно. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан также отметил, что сейчас не самое подходящее время для обсуждения данного вопроса.

В конце сентября американское издание The Hill написало, что сегодня среди стран — участниц Североатлантического альянса всё больше наблюдается разобщенность из-за Украины, а единство НАТО находится под угрозой.

В Москве решение президента Украины тоже подверглось критике. Так, российский сенатор Сергей Цеков заявил «Известиям», что, если НАТО пойдет навстречу украинскому лидеру в этом вопросе, альянс получит серьезный конфликт. Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий расценил высказывание о заявке на вступление в НАТО как приглашение альянса к конфликту с Россией. По его словам, единственным путем для Киева сейчас остается сдача оружия и возвращение за стол переговоров.

В настоящее время присоединение Украины к НАТО поддержали главы девяти стран Европы. Документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Польши, Черногории и Словакии. Помимо этого они призвали союзников существенно нарастить военную помощь Киеву.

Киев потребовал ускорить процедуру вступления страны в НАТО на фоне специальной операции РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострившейся ситуацией в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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