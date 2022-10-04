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В Киеве сообщили о получении Столтенбергом заявки Украины о вступлении в НАТО

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины о вступлении в альянс. Об этом сообщил 4 октября заместитель главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Игорь Жовква.

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«На сегодняшний день генеральный секретарь [НАТО] получил заявку официально путем ноты от Украины, и следующим этапом станет обсуждение этой заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе», — заявил Жовква в ходе брифинга.

Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

Салливан высказал мнение, что процесс вступления в альянс следует предпринять в другое время.

В свою очередь, Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что подача Киевом заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке, выглядит как «просьба ускорить начало третьей мировой войны».

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