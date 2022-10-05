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Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств

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Фото: РИА Новости/Михаил Маркив
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Заявку Украины о вступлении в НАТО поддержали уже 11 стран. Об этом 5 октября заявил глава офиса президента страны Андрей Ермак.

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«Мы начинаем процесс вступления Украины в НАТО и доведем его до конца. Наша официальная заявка уже в штаб-квартире НАТО в Брюсселе… Нас публично поддержало 11 стран, среди которых Канада, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Литва, Эстония, Латвия, Хорватия, Черногория, Северная Македония», — написал он в своем Telegram-канале.

Для вступления в НАТО необходимо одобрение всех 30 стран-членов альянса.

Ранее, 30 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В тот же день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подчеркнул, что проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что подача Киевом заявки на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке выглядит как просьба ускорить начало третьей мировой войны.

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