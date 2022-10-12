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Столтенберг заявил о планах НАТО сделать акцент на поставках систем ПВО Украине

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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Cydney Lee
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Теперь акцент в военных поставках Украине будет сделан на системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил перед началом заседаний в Брюсселе глав минобороны альянса в среду, 12 октября.

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«Сегодня мы проведем встречу с министром обороны Украины (Алексеем) Резниковым в рамках возглавляемой США Контактной группы по Украине, а на ужине министров НАТО, где мы будем обсуждать поддержку Украине, главным приоритетом будет большее количество систем противовоздушной обороны», — сказал он.

По словам Столтенберга, Украине нужно больше различных ПВО для защиты гражданских объектов по всей стране на фоне последней «беспрецедентной эскалации», сообщается на сайте aif.ru.

Он добавил, что все союзники по Североатлантическому альянсу «решительно настроены поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

В этот же день глава украинского минобороны Алексей Резников заявил, что система ПВО IRIS-T от Германии уже доставлена на Украину, передает НСН. Он добавил, что NASAMS из США уже на подходе.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сравнение Столтенбергом победы России с поражением альянса можно считать признанием того, что НАТО воюет на стороне Украины.

По словам представителя Кремля, специальную военную операцию можно назвать противостоянием между Россией и НАТО, которое началось с 24 февраля. С этого же момента, подчеркнул Песков, Москва предпринимает ответные действия в отношении альянса, сообщает телеканал «Звезда».

Такое заявление Столтенберг озвучил накануне в ходе пресс-конференции, передает RT. По его словам, победа России в конфликте на Украине станет поражением для НАТО, поэтому допустить такого сценария нельзя, считает он.

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