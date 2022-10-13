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В СБ РФ заявили об угрозе мировой войны при вступлении Украины в НАТО

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Фото: Global Look Press/Thierry Monasse
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Прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Об этом в четверг, 13 октября, предупредил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

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«Всю самоубийственность этого шага понимают сами натовцы <...> А вот более серьезные державы, да и сам Брюссель отнеслись к этой инициативе без восторга и сразу выдали стандартный набор контраргументов — несоответствие стандартам блока, наличие территориальных споров и так далее», — сказал он в интервью ТАСС.

Венедиктов подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

По словам замсекретаря СБ, Киев отдает себе отчет о бесперспективности своей заявки и руководствуется скорее пропагандистскими стремлениями.

«Видимо, на то и расчет — создать информационный шум и привлечь к себе внимание в очередной раз».

Тем не менее, глава украинского МИД Алексей Резников после встречи с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что Украина де-факто присоединилась к НАТО, о чем свидетельствует помощь со стороны государств, входящих в блок.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в тот же день заявил, что на фоне возрастающей вовлеченности США и других стран Запада в конфликт вокруг Украины Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные, меры, и напомнил об угрозе неконтролируемой эскалации.

До этого, 8 октября, глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник отметил получение НАТО территории и населения Украины без членства страны в блоке. С точки зрения альянса, нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Киева, и в этой связи Украину постигнет та же участь, что и Афганистан, выразил мнение он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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