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В ГД назвали фантазиями слова Резникова о присоединении Украины к НАТО де-факто

Депутат Лебедев назвал фантазиями слова главы Минобороны Украины Резникова о присоединении страны к НАТО де-факто
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Слова главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что его страна де-факто присоединилась к НАТО, являются фантазиями на свободную тему. Об этом 13 октября заявил член комитета Госдумы по обороне Евгений Лебедев.

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Накануне Резников сказал, что помощь стран Североатлантического альянса Украине свидетельствует о том, что страна де-факто присоединилась к НАТО. Он выразил уверенность, что успешные реформы на Украине откроют новые горизонты для страны.

«Фантазии на свободную тему, потому что присоединение к блоку НАТО — это процедурный вопрос, который требует решения всех членов этого блока», — приводит слова Лебедева «Дума ТВ» для «Известий».

При этом депутат отметил, что вряд ли за этими высказываниями последуют конкретные действия со стороны стран-членов НАТО.

«Мне кажется, тот настрой, который существует у членов блока по отношению к Украине, — они прощают им любые глупости, которые они там выдают в эфир. Поэтому они вряд ли возмутятся. Но действия за этим не последуют, Украину ускоренно в НАТО принимать не собираются», — заключил Лебедев.

13 октября заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в Североатлантический альянс может обернуться эскалацией текущего конфликта до масштабов третьей мировой войны. Он подчеркнул, что позиция Москвы по данному вопросу остается неизменной: для РФ вступление Украины в НАТО или другие милитаризованные блоки под началом США неприемлемо.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября напомнил, что ориентация Киева на вступление в НАТО и подтверждение будущего членства страны в блоке стало фактором начала специальной военной операции РФ.

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