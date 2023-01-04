Макрон пообещал Зеленскому колесные танки AMX-10 RC

Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10 RC. Об этом 4 января сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

«Впервые бронетехника западного производства поставляется в поддержку украинской армии», — сказал Макрон.

При этом рассказывать об объемах и сроках планируемых поставок в беседе с журналистами он не стал.

31 декабря Макрон в новогоднем обращении заявил, что Франция продолжит помогать Украине «до победы».

Он также заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом проблем, а также пообещал их преодолеть.

21 декабря Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. При этом он отметил, что независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет ей придется предоставить гарантии безопасности.

Французский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности необходимо предоставлять и российской стороне.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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