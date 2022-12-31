Макрон в новогоднем обращении пообещал Украине «помощь до победы»

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении заявил, что страна продолжит помогать Украине до победы. Его выступление 31 декабря опубликовано на сайте Елисейского дворца.

«Мы уважаем вас и восхищаемся вами, ваша борьба является исторической, и она вдохновляет нас. Мы будем помогать вам до победы», — заявил он.

Макрон заверил французов в стойкости перед кризисом и заявил, что 2023 год станет годом первых проблем, которые ожидаются жителями страны. Он пообещал справиться с любыми вызовами, продолжить реактивировать ядерные реакторы и противостоять кризисам.

Ранее, 21 декабря, Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное. При этом он отметил, что независимо от того, вступит Украина в НАТО или нет — а это не самый вероятный сценарий — ей придется предоставить гарантии безопасности.

Французский лидер подчеркнул, что гарантии безопасности необходимо предоставлять и российской стороне. Он добавил, что часто выслушивает упреки ряда политиков о недопустимости такого отношения к РФ.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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