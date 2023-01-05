Французов разгневало решение Макрона поставить Киеву бронеавтомобили

Читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение президента Эммануэля Макрона отправить на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Свое мнение 4 января они высказали в комментариях на сайте издания.

«Если только Макрон не лжет украинцам так же, как он лгал нам в течение последних семи лет. В этом случае Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», — отреагировал комментатор с ником Par Djill59.

Пользователь Par VIALARIN считает, что, пока Макрон продолжает помогать другим странам, «французы страдают». Он задался вопросом, каким будет состояние Франции после пяти лет правления «нормального президента» и десяти лет Макрона.

По мнению Par ORDRE PUBLIC, Макрону стоит оказать эффективную помощь бизнесменам, предприятиям, пенсионерам, а не тратить сотни миллионов и военную технику на Украину. Комментатор считает, что это «пустая трата». Также он призвал прекратить «изображать миллиардеров, которыми мы не являемся».

«Все эти деньги, пожертвованные Украине, лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и т.д. Будьте осторожны, следующие несколько недель могут быть очень тяжелыми для правительства, но, к сожалению, также и для всех французов», — предостерег Par ORDRE PUBLIC.

«А у нас есть работающие танки?» — задался вопросом Par Naymarjean.

Ранее в этот день глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

Тогда же сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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