«Свечки ставили за здравие ребят, которые воюют»

Новый год и Рождество в Донецкой Республике прошли под звуки обстрелов и неутихающих боев на фронте. Украинские террористы наносили удары по жилым зданиям и скоплениям мирных жителей, пытавшихся встретить праздники с родными. Не остановило ВФУ и предложенное российской стороной рождественское перемирие. В это тяжелое время тысячи наших солдат оставались на позициях, чтобы защитить дончан от вооруженных формирований Украины. «Известия» вместе с жителями ДНР провели новогодние праздники и Рождество под украинскими обстрелами.

1 января

— Я здесь работаю. Сюда в 4 утра прилетело, а у нас перекрытие вылетело и внутри всё повылетало, — рассказывает Владислав, работник кофейни на центральной улице Донецка. Утром 1 января он убирает осколки стекол и строительный мусор на входе в заведение . На несколько этажей выше — прямое попадание в квартиру, напротив, через дорогу, несколько снарядов попали в центральную библиотеку.

Свечки ставили за здравие ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Аналогичная картина и в паре кварталов: попадания реактивных снарядов вокруг оперного театра и на центральном бульваре. Работники заведений и коммунальных служб закрывают разбитые окна, защищают гидроизоляцией крыши и засыпают воронки.

Свечки ставили за здравие ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Огонь по Донецку велся из реактивных систем залпового огня, восточноевропейских модернизаций советских «Градов» . Оружие, предназначенное для поражения скоплений войск на открытой местности, т.е. для ведения огня по большим площадям, абсолютно не подходит при боевых действиях в городах. Но ВФУ нашли ему применение для террористических обстрелов: навестись в центр города, не прицельно ударить по кварталам и быстро уйти с огневой позиции.

Всё дело в маскировке

Всю новогоднюю ночь Донецк слушал артиллерийские дуэли вокруг города. Русские старались подавить батареи противника, и если бы не их самоотверженная работа, террористических обстрелов в праздники могло бы быть намного больше.

— Благодаря помощи НАТО противник систематически обстреливает жилые кварталы. Просто уничтожает мирное население. С моей точки зрения, это недостойно солдата. Если мы воюем, то мы воюем только с противником. А тот просто ночами, в новогодние праздники обстреливает мирное население. Если говорить культурно — это просто скотство , — подбирает слова офицер артиллерист 1-го армейского корпуса «Стив».

Свечки ставили за здравие ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Расчеты орудий встречали Новый год на позициях, постоянно выполняя задачи и по поддержке пехоты, и по подавлению огневых точек противника. «Стив» привозит на позиции газеты и последние сводки новостей, рассказывает об уничтожении складов с боеприпасами и артиллерии противника на своем участке. Среди них и одно из РСЗО, обстреливавших Донецк на праздниках.

Как любят шутить в армии, расчеты орудий знают об обстановке меньше всех: данные для стрельбы они получают в виде безликого набора чисел и, кроме собственного орудия, практически ничего не видят. Только иногда слышат по рации доклады «Цель поражена» и при этом даже не знают, что поразили. Но по тому, как цели становятся всё дальше от их позиций, и по полученным командам «Перекат» (так называют смену позиций) артиллеристы понимают, что постепенно врага отодвигают от Донецка.

Замаскированное в лесопосадке 152-миллиметровое орудие «Мста-Б» почти незаметно со стороны и с воздуха. Расчеты за время позиционного противостояния закопались в землю и, когда не стреляют, находятся в блиндажах, а боеприпасы сложены в снарядных погребках по несколько штук на большом расстоянии друг от друга.

— Специфика действий поменялась с начала СВО. Если до этого кучно все стояли в полях, располагались более открыто и ежедневно вели интенсивную стрельбу, то сегодня приходится больше маскироваться, орудия затаскивать глубже в посадку. Потому что у противника работают и средства воздушного обнаружения, и средства засечки — контрбатарейной борьбы, — рассказывает «Татарин». Основные цели за первые дни нового года — либо объекты, обнаруженные воздушной разведкой, либо артиллерия противника.

Свечки ставили за здравие ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По команде бойцы снимают с орудия часть маскировки, наводят гаубицу, производят несколько выстрелов, быстро восстанавливают маскировки и уходят в укрытие. Всё это занимает лишь несколько минут, и посадка полностью пустеет, а пресса выдвигается в обратный путь по размытым дождями колеям от грузовиков.

Еще по дороге на позиции гаубиц в поле видим прикрывающую артиллеристов ракетно-пушечную зенитную установку «Тунгуска». Стволы подняты, установка сориентирована, но антенна поиска убрана в транспортное положение. С появлением у ВФУ противорадиолокационных ракет такие меры предосторожности далеко не лишние, тактика воздушных боев тоже постоянно меняется. Подойти к зенитчикам не решаемся: разминированы только дороги, в траве, скорее всего, есть противопехотные мины.

К нашему уходу с позиций зенитчиков уже нет, остались только следы гусениц.

Рождественский мир

Пришедшую 5 января новость о рождественском перемирии в Донбассе многие встретили со скептицизмом. Слишком много не вступивших в действие перемирий уже было за прошедшие девять лет, среди них и несколько рождественских. И когда украинская сторона ответила отказом, а потом и начала распространять угрозы наносить удары по храмам, это мало кого удивило. На следующий день новости об обстрелах начали поступать буквально через несколько минут после назначенного на 12:00 времени прекращения огня.

Свечки ставили за здравие ребят Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В центре прифронтовой Ясиноватой находится большой православный храм, который чудом сохранился без существенных повреждений среди разбитых многолетними обстрелами домов вокруг. Под очень плотную артиллерийскую канонаду по улицам одного из самых пострадавших от войны городов Донбасса верующие постепенно собираются на службу.

Среди них семейная пара: мужчина в форме ДНР, так называемом «донецком пикселе», и с ним под руку женщина. Владимир пошел в армию по мобилизации в феврале, ему 51 год, и он служил по призыву еще в советской армии. А Галина продолжает работу энергетиком, обеспечивая бесперебойное энергоснабжение под постоянными обстрелами. Владимир находится дома на лечении после контузии, поэтому может провести этот день с женой и прийти в храм.

— Свечки ставили за здравие тех ребят, которые до сих пор еще воюют, и за упокой души тех, кого уже с нами нет, которые погибли, защищая нашу землю , наши дома от фашистской нечисти, — рассказывает Владимир.

Спрашиваем, страшно ли было идти в храм на фоне угроз от ВФУ. Галина объясняет, что в Ясиноватой всегда страшно, по дороге на работу или в магазин, поэтому сегодня не страшнее, чем обычно. Она постоянно молится за мужа и за многих других мужчин, которые мобилизовались с одного с ней предприятия.

Свечки ставили за здравие ребят Последствия обстрела Ясиноватой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Когда приходит к власти фашизм, то ждать от них каких-то нормальных, адекватных решений по поводу убийства детей, по поводу уничтожения мирного населения, уничтожения храмов, мародерства… По их понятиям, это нормально, потому что это нелюди, это просто фашисты, — объясняет Владимир сегодняшние гонения на Православную церковь на Украине.

Тех, кто ради денег решил воевать за такую власть и идеологию, он считает просто наемниками, как и тех украинских военнослужащих, кто все эти годы ездил в Донбасс зарабатывать деньги на беднеющей Украине.

В 02:00, через два часа после предложенного Россией и отвергнутого украинским руководством перемирия, очередной обстрел — по поселку Еленовка. Прямым попаданием разрушен автомагазин, за ним осколками повреждены линии электропередачи и трансформатор . В предыдущие сутки температура на улице опустилась до –15 градусов, теперь нужно восстанавливать энергоснабжение.

— Ночью был обстрел, развалили автомагазин, и провода наши побитые все. Постараемся восстановить сегодня (энергоснабжение), — рассказывает Владимир, энергетик из Докучаевска. Работать с подобными повреждениями за последние восемь лет ему приходилось часто. А с начала СВО почти каждую смену выпадает ремонт поврежденных обстрелом линий электропередачи или оборудования.

Свечки ставили за здравие ребят Последствия обстрела Ясиноватой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Журналисты, работающие в Донбассе, хорошо знают, что после каждого обстрела на месте почти одновременно со съемочными группами появляются люди в спецовках: энергетики, газовщики, дорожные работники. Благодаря им последствия для инфраструктуры и мирных жителей удается снизить.

— За восемь лет уже и лежали тут (прятались от обстрела), и вышка наша была подбита там, возле автостанции еще в 15-м году. Страшновато, дурак только не боится, как говорят. Но выполняем эту работу, куда же деваться. Только приезжаешь что-то делать, начался обстрел — залегли. Отлежались — в снегу, в воде, какая разница, так работаем , — буднично продолжает свой рассказ Владимир.