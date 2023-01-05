Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел необходимой дальнейшую милитаризацию Украину, так как, по его мнению, «оружие — путь к миру». Такое заявление он сделал в четверг, 5 января, выступая на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло.

«Оружие — это фактически путь к миру», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы союзники по НАТО вкладывали больше средств в оборону, а также призвал «устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Столтенберг уже делал подобные заявления ранее. Так, 30 декабря он заявил, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в украинском конфликте».

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.

До этого, 22 декабря, глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил похожее мнение. Он заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Так, 27 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные страны сознательно накачивают киевский режим самым современным оружием, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине и как можно дольше его затянуть.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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