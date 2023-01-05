Реклама
Прямой эфир
Армия
В ДНР заявили о прибытии в зону СВО западных спецподразделений под видом наемников
Армия
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Мир
Индия не пригласила Украину на следующий саммит G20
Армия
В Белоруссии заявили о наращивании российско-белорусской военной группировки
Мир
Эрдоган обсудил с Зеленским урегулирование украинского кризиса
Происшествия
В ФСБ пресекли диверсию на железной дороге в Челябинской области
Происшествия
До 21 увеличилось число пострадавших при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
Мир
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Мир
В Германии предрекли эскалацию конфликта из-за поставок Киеву западных танков
Армия
Минск и Москва запланировали совместные летно-тактические учения
Мир
Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной
Мир
ЕК заявила о продолжении расследования диверсии на «Северных потоках»
Сюжет:

Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине — путь к миру
0
Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Marco Gomez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел необходимой дальнейшую милитаризацию Украину, так как, по его мнению, «оружие — путь к миру». Такое заявление он сделал в четверг, 5 января, выступая на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло.

«Оружие — это фактически путь к миру», — сказал Столтенберг.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

Он подчеркнул необходимость того, чтобы союзники по НАТО вкладывали больше средств в оборону, а также призвал «устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».

Столтенберг уже делал подобные заявления ранее. Так, 30 декабря он заявил, что военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру. По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в украинском конфликте».

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.

До этого, 22 декабря, глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил похожее мнение. Он заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Так, 27 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные страны сознательно накачивают киевский режим самым современным оружием, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине и как можно дольше его затянуть.

Западные страны начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой РФ с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023