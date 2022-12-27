Лавров заявил о желании США ожесточить конфликт на Украине любым способом

США делают всё, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине, заявил во вторник, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров добавил, что в Пентагоне открыто планируют заказы для американской оборонной промышленности на годы вперед, постоянно повышают планку военных расходов на нужды ВСУ и требуют того же от других участников антироссийского альянса.

«Киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, передают в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях, — видимо, для того чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях», — высказался министр в беседе с ТАСС.

Лавров сказал, что с февраля 2022 года объем военной помощи Киеву превысил $40 млрд, а это сопоставимо с военными бюджетами многих стран Европы.

В этот же день Лавров предупредил об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина, опираясь на заявления неких источников из Пентагона о «обезглавливающем» ударе по Кремлю. Российский дипломат добавил, что, если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то «должен очень хорошо подумать» о возможных последствиях подобных планов.

26 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в новом пакете помощи США Украине впервые указаны комплекты JDAM, которые позволят использовать обычные бомбы в качестве высокоточного оружия. Он указал на возможность их адаптации для использования советскими самолетами.

21 декабря Пентагон пообещал продолжать предоставлять военную помощь Украине. Так в штаб-квартире минобороны Штатов прокомментировали объявление о передаче украинской стороне систем Patriot. Украинских военных будут обучать управлению этим вооружением, а на это потребуется некоторое время.

Кроме того, 21 декабря выяснилось, что американский президент Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон собирается направить на поддержку Украины до $1 млрд.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.