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Сюжет:

Лавров заявил о желании США ожесточить конфликт на Украине любым способом

Лавров: США делают всё, чтобы сделать конфликт на Украине более ожесточенным
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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США делают всё, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине, заявил во вторник, 27 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Лавров добавил, что в Пентагоне открыто планируют заказы для американской оборонной промышленности на годы вперед, постоянно повышают планку военных расходов на нужды ВСУ и требуют того же от других участников антироссийского альянса.

«Киевский режим сознательно накачивают самым современным оружием, передают в том числе образцы, еще не принятые на вооружение в самих западных армиях, — видимо, для того чтобы посмотреть, как они работают в боевых условиях», — высказался министр в беседе с ТАСС.

Лавров сказал, что с февраля 2022 года объем военной помощи Киеву превысил $40 млрд, а это сопоставимо с военными бюджетами многих стран Европы.

В этот же день Лавров предупредил об угрозе физического устранения президента РФ Владимира Путина, опираясь на заявления неких источников из Пентагона о «обезглавливающем» ударе по Кремлю. Российский дипломат добавил, что, если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то «должен очень хорошо подумать» о возможных последствиях подобных планов.

26 декабря военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям», что в новом пакете помощи США Украине впервые указаны комплекты JDAM, которые позволят использовать обычные бомбы в качестве высокоточного оружия. Он указал на возможность их адаптации для использования советскими самолетами.

21 декабря Пентагон пообещал продолжать предоставлять военную помощь Украине. Так в штаб-квартире минобороны Штатов прокомментировали объявление о передаче украинской стороне систем Patriot. Украинских военных будут обучать управлению этим вооружением, а на это потребуется некоторое время.

Кроме того, 21 декабря выяснилось, что американский президент Джо Байден подписал меморандум об очередном пакете военной помощи Киеву. Вашингтон собирается направить на поддержку Украины до $1 млрд.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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