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Госдеп увидел связь между поставками оружия Киеву и вероятностью переговоров

Блинкен считает, что шансы на переговоры по Украине растут из-за поставок США оружия Киеву
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Фото: Global Look Press/Roland Balik
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Поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Такое мнение 22 декабря выразил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

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«Пока президент [РФ Владимир] Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, действительно укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия — это продолжать нашу активную поддержку Украины», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон работает со своими партнерами над защитой энергетической инфраструктуры Украины, в том числе путем укрепления ее противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о батарее ракетных комплексов Patriot.

При этом Блинкен указал, что США не были бы способны помогать Украине в том же объеме в случае оставления своих войск в Афганистане.

«Что касается российских военных действий против Украины, то если бы мы всё еще были в Афганистане, то это значительно усложнило ту поддержку, которую мы можем оказывать Украине», — сообщил он.

По словам Блинкена, западные союзники США тоже были бы ограничены в своих возможностях по помощи Киеву.

Ранее в этот день российский лидер заявил, что цель России — не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его, причем Москва будет стремиться, чтобы это произошло как можно быстрее. При этом он подчеркнул, что интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям.

Москва же неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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