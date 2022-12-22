Донецк продолжают обстреливать из РСЗО «Град», число выпускаемых ракет растет до 40 в сутки . Бьют всё так же по жилым кварталам, в последние дни под прицельный огонь попали медучреждения, заполненные больными и ранеными. Вечером 21 декабря ВСУ обстреляли из артиллерии гостинично-ресторанный комплекс «Шеш-беш», где находились руководитель группы военных советников «Царские волки», экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко, оба получили ранения. Специальный корреспондент «Известий», который в этот вечер также оказался в эпицентре одного из артналетов, — о ситуации в столице республики .

«Прямо под нашими окнами разорвался»

«Грады» начали рваться рядом с моим домом около 19:00 . Я снимаю квартиру в центре Донецка, в последние две недели ракеты ложились рядом, в радиусе 300 м и дальше. И вот стало понятно: бьют сюда, ровно в нашу точку! Точнее, сначала ничего не было понятно: отдаленные раскаты разрывов, ближе-ближе, и вот уже дом ходит ходуном, а ты бежишь в тамбур, чтобы там упасть на пол.

Особенность «Градов» в том, что всё происходит молниеносно. 10–20 ракет ударяют по квадрату почти единомоментно . Первым делом после затишья смотрю на свои окна. Целы. Какое-то время прислушиваюсь, и по звукам за стенами и в подъезде понимаю: не обошлось без последствий. Выхожу, вооружившись фонариком. И на улице становится ясен масштаб картины: вся лицевая сторона огромного многоэтажного дома вдребезги (моя тыльная сторона не пострадала).

Бьют сюда Разбор завалов на месте одного из обстрелов в центре Донецка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Из выбитых окон выглядывают испуганные жильцы. Асфальт и дорожки усеяны, как ковром, прозрачными осколками. В воздухе пахнет паленым. Людей много, некоторые в домашних трико, в халатах . Кто-то возится с фонарями у пострадавших автомобилей, но большинство жмутся боязливо к дверям подъездов. Вдали слышится очередной выстрел со стороны ВСУ , и люди устремляются обратно в дом, в убежище, за бетонные стены.

После перерыва исследуем территорию. Один автомобиль — «Жигули» — сожжен, ударной волной вырвана и покорежена дверь. Две старые иномарки посечены, хозяева пытаются их завести. Находим, светя под ноги, первую воронку — она прямо в центре детской площадки. Вторая неподалеку — у гаражей-ракушек , у переломленных пополам огромных полувековых тополей, источающих резкий смоляной аромат.

Напротив другой пострадавший дом. Оттуда, из темноты, выходит закутанная в пуховик девушка.

— Прямо под нашими окнами разорвался, — говорит она, заикаясь. — Все стекла вдребезги. Осколок влетел в квартиру, горячий.

Кто-то из соседей подходит ко мне и просит скотч:

— Есть? Окна залепить.

Бьют сюда Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

На улице чуть выше ноля. В принципе для зимы не критично. Но в доме не топят , трубы холодные. В квартире приходится спать едва ли не в шапке, обогреватели не спасают. А тут — полсотни квартир с пустыми проемами! А ведь главные холода еще впереди. А сколько по всему Донецку семей, которым приходится жить за такими вот конструкциями из скотча, пленок и деревянных фанерок?

Спустя минут 30 на место прибывают представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Один из них — француз Адриан Боке. «Добровольный представитель наблюдательной миссии, — поясняют мне. — Помогает определять иностранные марки боеприпасов».

Больница, стадионы, ресторан

Француз пытается извлечь снаряд из узкой земляной воронки, но безуспешно — слишком глубоко, руки не хватает. Констатирует (понимаю без перевода): «Невозможно» . А если по-русски: ракета «Града» очень далеко ушла в землю, потому что обладает повышенным объемом взрывчатого вещества и имеет, соответственно, более высокую, чем стандартная, пробивную силу. Такие снаряды ВСУ используют в последнее время при атаках на Донецк. Как пояснят мне на следующий день в представительстве ДНР в СЦКК: производитель таких 122-мм ракет и самих РСЗО — Словакия. В рамках последнего пакета помощи НАТО передало Киеву 50 тыс. таких реактивных снарядов .

Бьют сюда Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ Фото: РИА Новости/Сергей Батурин

Несколькими днями ранее из точно таких же «Градов» была обстреляна больница имени Калинина — самое крупное медучреждение Донецка. Первый налет произошел во время трансляции финала чемпионата мира по футболу (часть пациентов в это время смотрела матч, хоть какая-то отдушина). Примечательно, что за один-два часа до начала игры ВСУ накрыли артиллерией «Донбасс Арену», где проходил Евро-2012, а следом стадион «Олимпийский».

Я побывал в тот вечер на месте ЧП в больничном городке: проломанные ракетой с усиленным зарядом перекрытия, вынесенные на улицу огромные окна. Под огнем оказались десятки пациентов нейрохирургии, в первую очередь те, что находились на восстановлении после операций, не способные двигаться . Один из раненых пациентов погиб… И, казалось бы, эта беспрецедентная по своему варварству акция, когда над любым медицинским объектом незримо начертан красный медицинский крест и его запрещено атаковать, не должна повториться. Но уже на следующий день и почти в тот же час Украина снова атаковала больницу имени Калинина — в корпусе № 10 обрушились три этажа.

Обстрел гостиницы, где находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, произошел в среду в 19:45 . «Шеш-беш» (в переводе с азербайджанского — «шесть — пять», комбинация костей в нардах) находится за городом, на берегу небольшого водохранилища Донецкое море, в достаточном отдалении от линии фронта, близко к кладбищу, на котором похоронен Александр Захарченко и другие герои ДНР. Удары ВСУ были произведены из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR .

Бьют сюда Последствия обстрела больницы Донецкого клинического территориального медицинского объединения в Калининском районе Донецка Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Произведено как минимум три точных попадания. Дмитрий Рогозин получил ранение мягких тканей головы, бедра, спины, ему предстоит операция . В настоящее время он доставлен из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также ранения получили сопровождавшие Рогозина лица, глава Горловки Иван Приходько, трое работников ресторана . Двое пострадавших также экстренно перевезены в Ростов. Несколько раненых остаются в больницах ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не дают разрешения на транспортировку, рассказал «Известиям» представитель Рогозина. Два человека в ресторане погибли на месте .

Сергей Прудников, Донецк