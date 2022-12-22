«Бьют сюда, ровно в нашу точку»
Донецк продолжают обстреливать из РСЗО «Град», число выпускаемых ракет растет до 40 в сутки. Бьют всё так же по жилым кварталам, в последние дни под прицельный огонь попали медучреждения, заполненные больными и ранеными. Вечером 21 декабря ВСУ обстреляли из артиллерии гостинично-ресторанный комплекс «Шеш-беш», где находились руководитель группы военных советников «Царские волки», экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и глава правительства ДНР Виталий Хоценко, оба получили ранения. Специальный корреспондент «Известий», который в этот вечер также оказался в эпицентре одного из артналетов, — о ситуации в столице республики.
«Прямо под нашими окнами разорвался»
«Грады» начали рваться рядом с моим домом около 19:00. Я снимаю квартиру в центре Донецка, в последние две недели ракеты ложились рядом, в радиусе 300 м и дальше. И вот стало понятно: бьют сюда, ровно в нашу точку! Точнее, сначала ничего не было понятно: отдаленные раскаты разрывов, ближе-ближе, и вот уже дом ходит ходуном, а ты бежишь в тамбур, чтобы там упасть на пол.
Особенность «Градов» в том, что всё происходит молниеносно. 10–20 ракет ударяют по квадрату почти единомоментно. Первым делом после затишья смотрю на свои окна. Целы. Какое-то время прислушиваюсь, и по звукам за стенами и в подъезде понимаю: не обошлось без последствий. Выхожу, вооружившись фонариком. И на улице становится ясен масштаб картины: вся лицевая сторона огромного многоэтажного дома вдребезги (моя тыльная сторона не пострадала).
Разбор завалов на месте одного из обстрелов в центре Донецка
Из выбитых окон выглядывают испуганные жильцы. Асфальт и дорожки усеяны, как ковром, прозрачными осколками. В воздухе пахнет паленым. Людей много, некоторые в домашних трико, в халатах. Кто-то возится с фонарями у пострадавших автомобилей, но большинство жмутся боязливо к дверям подъездов. Вдали слышится очередной выстрел со стороны ВСУ, и люди устремляются обратно в дом, в убежище, за бетонные стены.
После перерыва исследуем территорию. Один автомобиль — «Жигули» — сожжен, ударной волной вырвана и покорежена дверь. Две старые иномарки посечены, хозяева пытаются их завести. Находим, светя под ноги, первую воронку — она прямо в центре детской площадки. Вторая неподалеку — у гаражей-ракушек, у переломленных пополам огромных полувековых тополей, источающих резкий смоляной аромат.
Напротив другой пострадавший дом. Оттуда, из темноты, выходит закутанная в пуховик девушка.
— Прямо под нашими окнами разорвался, — говорит она, заикаясь. — Все стекла вдребезги. Осколок влетел в квартиру, горячий.
Кто-то из соседей подходит ко мне и просит скотч:
— Есть? Окна залепить.
Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
На улице чуть выше ноля. В принципе для зимы не критично. Но в доме не топят, трубы холодные. В квартире приходится спать едва ли не в шапке, обогреватели не спасают. А тут — полсотни квартир с пустыми проемами! А ведь главные холода еще впереди. А сколько по всему Донецку семей, которым приходится жить за такими вот конструкциями из скотча, пленок и деревянных фанерок?
Спустя минут 30 на место прибывают представители Совместного центра по контролю и координации (СЦКК). Один из них — француз Адриан Боке. «Добровольный представитель наблюдательной миссии, — поясняют мне. — Помогает определять иностранные марки боеприпасов».
Больница, стадионы, ресторан
Француз пытается извлечь снаряд из узкой земляной воронки, но безуспешно — слишком глубоко, руки не хватает. Констатирует (понимаю без перевода): «Невозможно». А если по-русски: ракета «Града» очень далеко ушла в землю, потому что обладает повышенным объемом взрывчатого вещества и имеет, соответственно, более высокую, чем стандартная, пробивную силу. Такие снаряды ВСУ используют в последнее время при атаках на Донецк. Как пояснят мне на следующий день в представительстве ДНР в СЦКК: производитель таких 122-мм ракет и самих РСЗО — Словакия. В рамках последнего пакета помощи НАТО передало Киеву 50 тыс. таких реактивных снарядов.
Фрагмент разорвавшегося снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Несколькими днями ранее из точно таких же «Градов» была обстреляна больница имени Калинина — самое крупное медучреждение Донецка. Первый налет произошел во время трансляции финала чемпионата мира по футболу (часть пациентов в это время смотрела матч, хоть какая-то отдушина). Примечательно, что за один-два часа до начала игры ВСУ накрыли артиллерией «Донбасс Арену», где проходил Евро-2012, а следом стадион «Олимпийский».
Я побывал в тот вечер на месте ЧП в больничном городке: проломанные ракетой с усиленным зарядом перекрытия, вынесенные на улицу огромные окна. Под огнем оказались десятки пациентов нейрохирургии, в первую очередь те, что находились на восстановлении после операций, не способные двигаться. Один из раненых пациентов погиб… И, казалось бы, эта беспрецедентная по своему варварству акция, когда над любым медицинским объектом незримо начертан красный медицинский крест и его запрещено атаковать, не должна повториться. Но уже на следующий день и почти в тот же час Украина снова атаковала больницу имени Калинина — в корпусе № 10 обрушились три этажа.
Обстрел гостиницы, где находился экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, произошел в среду в 19:45. «Шеш-беш» (в переводе с азербайджанского — «шесть — пять», комбинация костей в нардах) находится за городом, на берегу небольшого водохранилища Донецкое море, в достаточном отдалении от линии фронта, близко к кладбищу, на котором похоронен Александр Захарченко и другие герои ДНР. Удары ВСУ были произведены из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки CAESAR.
Последствия обстрела больницы Донецкого клинического территориального медицинского объединения в Калининском районе Донецка
Произведено как минимум три точных попадания. Дмитрий Рогозин получил ранение мягких тканей головы, бедра, спины, ему предстоит операция. В настоящее время он доставлен из Донецка в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Также ранения получили сопровождавшие Рогозина лица, глава Горловки Иван Приходько, трое работников ресторана. Двое пострадавших также экстренно перевезены в Ростов. Несколько раненых остаются в больницах ДНР, их состояние стабилизировано, но врачи пока не дают разрешения на транспортировку, рассказал «Известиям» представитель Рогозина. Два человека в ресторане погибли на месте.
Сергей Прудников, Донецк