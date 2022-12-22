Путин заявил о цели РФ закончить начавшийся в 2014 году конфликт

Цель России — не раскручивать маховик военного конфликта, а, наоборот, завершить его. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«Это началось в 2014 году после госпереворота, спровоцированного теми же [Соединенными] Штатами [Америки], когда пирожки там раздавали на Майдане», — отметил он.

По словам главы государства, Москва будет стремиться к тому, чтобы конфликт был закончен, и, чем быстрее, тем лучше.

«Ну, а что касается того, что и как происходит, я уже много раз говорил. Интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет», — добавил российский лидер.

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