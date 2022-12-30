Столтенберг назвал поставки оружия Киеву кратчайшим путем к миру

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Украины кратчайшим путем к миру. Такое мнение он высказал в интервью агентству DPA 30 декабря.

«Может звучать как парадокс, но военная поддержка Украины является кратчайшим путем к миру», — заявил генсек.

По его словам, России «следует понять, что ей не удастся достичь своих целей в украинском конфликте».

«Когда это понимание придет, мирные переговоры будут возможны», — сказал Столтенберг.

Он также подчеркнул, что считает украинские атаки на российские военные объекты абсолютно законными.

До этого, 22 декабря, глава Госдепа США Энтони Блинкен выразил похожее мнение. Он заявил, что поставки вооружений Киеву повышают шансы на переговоры по Украине. Он отметил, что «пока Россия не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление мира — это продолжать активную поддержку Украины».

Москва же, напротив, неоднократно указывала на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Так, 27 декабря, министр иностранных дел Сергей Лавров указал на то, что западные страны сознательно накачивают киевский режим самым современным оружием, чтобы ожесточить характер конфликта на Украине и как можно дольше его затянуть.